Limity pro fotbalové Euro padají, v Rusku i v Anglii chtějí více diváků

Ruští a angličtí funkcionáři už naznačili, že na zápasy v Petrohradu a v londýnském Wembley budou schopni během ME pustit na stadiony více lidí. UEFA tak chce mít tuto možnost zakotvenou v pravidlech. Podle agentury Reuters nebude stanovovat nový limit, ale nechá zvýšení počtu diváků na místních úřadech.



Podle plánu britského premiéra Borise Johnsona by mohl do hlediště v počáteční fázi turnaje omezený počet 10 000 lidí, ale po přechodu země do čtvrtého stupně naplánovaného na 21. června by se mohlo toto číslo výrazně zvýšit. Wembley hostí nejen zápasy základních skupin, ale především semifinále a finále panevropského turnaje.

Zástupci hostitelských zemí musejí informovat UEFA o plánovaném zaplnění svých stadionů do 7. dubna. Země, která nebude moci garantovat fanoušky v hledišti, riskuje podle Reuters odebrání zápasů.

Je pravděpodobné, že většina stadionů v západoevropských zemích nebude moci zaplnit během ME více než 25 až 50 procent kapacity. Petrohrad uvedl, že se bude snažit o naplnění kapacity z 50 procent, dánská vláda řekla, že na stadion v Kodani pustí zhruba 12 tisíc fanoušků, což je 30 procent kapacity Parken Stadium.