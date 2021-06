Čelůstka: Chorvati jsou větší hračičkové. Chceme si udržet dobrou náladu

Čechy čeká druhé utkání na turnaji v pátek večer, Chorvaty vyzvou od 18 hodin v glasgowském Hampden Parku. Po úvodním triumfu 2:0 nad Skotskem je v táboře veselo.

„Nálada se vždycky strašně moc odvíjí od povedeného, nebo nepovedeného zápasu. S Itálií nám to nevyšlo, nebyl to náš den, přehrávali nás, měli jsme toho plné brýle,“ vrátil se Čelůstka k nepovedené přípravě před šampionátem.

„Možná se trochu projevilo, že jsme měli jen dva tři tréninky, zatímco oni měli po přáteláku se San Marinem,“ přemítal nad debaklem 0:4. „Chtěli jsme se z něj co nejdřív oklepat, myslím, že nám sedla už generálka s Albánií a navázali jsme na ni proti Skotsku s nulou. Je to povzbuzení, motivace do další práce, do dalších zápasů: Udržet si tu náladu.“

Zmínil jste pondělní čisté konto. Jste spokojený s tím, jak proti Skotsku česká defenziva pracovala?

Jsme spokojení s tím, že jsme udělali nulu. Je to vždy cenné pro celou obranu, pro tým. Je to zhodnocení práce do defenzivy. Tomáš Vaclík nás samozřejmě výrazně podržel. Doufám, že na to budeme navazovat.

Chorvati naopak doma po porážce s Anglií (0:1) čelí kritice, nevyhnul se jí ani kapitán Luka Modrič. Máte na ten zápas kuráž? Můžete si zajistit postup.

Musíme mít kuráž, koneckonců to máme v té písničce. (úsměv) Musíme jít do zápasu znovu jako proti Skotsku, nebojácně. Bude potřeba vyrovnat se hned od začátku tempu, které budou chtít Chorvati postupně stupňovat. Obzvlášť po zápase, co se jim nepovedl. V žádném případě nesmíme ulítnout od věcí, co nám šly v prvním zápase. Držet to stejně, jít si za tím naplno. S kuráží.

V čem bude chorvatská ofenziva odlišná od skotské?

Jsou větší hračičkové, velice kreativní, technicky vyspělí hráči. Čekáme, že odzadu nebudou hrát tolik dlouhých balonů, budou se snažit hrát víc po zemi. S tím budeme muset počítat.

Jak uhlídat režiséra Modriče?

Bude důležité ho pokrýt. Je to mozek týmu. Bude si brát spoustu míčů, bude hledat volné prostory, bude se chtít odpoutat od našich bránících hráčů. Uhlídat ho je jedním z klíčů k úspěchu.

Chorvatský útok samozřejmě není jen Modrič.

Viděli jsme na videu ostatní ofenzivní hvězdy. Kramarič, Perišič, Rebič, všichni jsou na velmi vysoké úrovni. Budeme je muset dobře dostupovat, mít malé hřiště, v obraně být hodně u sebe. Ale věřím, že když navážeme na výkon se Skoty, když budeme dobře pracovat směrem dozadu, máme šanci uspět i proti Chorvatsku.

Ve čtvrtek vás čeká druhý přelet z Prahy do dějiště zápasu. Jak se s tím vypořádáváte, nenarušuje vám to koncentraci na utkání?

Kdyby byl basecamp v Edinburghu, jak bylo v plánu, bylo by to určitě příjemnější. Zlepšilo a zrychlilo by nám to regeneraci. Na druhou stranu máme domluvené speciální letadlo, které je velmi komfortní, pohodlné, zkrátka zařízené tak, jak by mělo být. V Praze na hotelu navíc máme super zázemí. Jen ty cesty jsou náročnější, ale tak to prostě je.

Jaký vlastně je život v přísné covidové bublině? Mluvíte často s rodinou?

Není to jednoduché. Ale takhle je režim nastavený. S klukama se o tom bavíme, mustr turnaje bychom si asi všichni představovali jinak, ale taková je doba. Rodiny máme v Praze na dosah, ale nemůžeme si na ně sáhnout. Nemůžeme se vidět. Je to těžké... Ale tak to je, musíme se s tím srovnat, zvládnout to. Jsme tu kvůli fotbalu, řešíme hlavně ten, zajímají nás dobré výsledky české reprezentace.