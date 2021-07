Šilhavý a dilema se sestavou: Je to složité, věřím, že se rozhodneme správně

Zkušený trenér má před očekávanou bitvou o postup mezi nejlepší čtyři celky kontinentu zvláštní starosti. Složité dilema.

Držet se hesla „vítězná sestava se nemění“ a nasadit fotbalisty, kteří vybojovali vítězství nad Nizozemskem (2:0)?

Nebo se znovu spolehnout na opory a do sestavy vrátit uzdraveného kapitána Vladimíra Daridu či obránce Jana Bořila, který v osmifinále stál kvůli kartám? „Bořil, nebo Kadeřábek, to je také téma,“ uvědomuje si Šilhavý.

„Všech šestadvacet hráčů je připraveno naskočit do hry, to je potěšitelné. Rozhodování o sestavě je pořád složité. Ale věřím, že se rozhodneme správně. Věřím, že ať už to bude tak, či onak, nenarušíme touhu pokračovat ve výkonu, jaký jsme viděli proti Nizozemsku,“ doufá kouč.



Češi proti Dánům nastoupí v sobotu od 18 hodin středoevropského času.

Co by na ně mělo nejvíc platit, trenére? Jaké zbraně zvolíte?

Především se jim musíme vyrovnat v nasazení a v přístupu k utkání. Což, myslím, dokážeme. Rozdíl bude v kvalitě, v maličkostech. Jedna chybička může rozhodnout, vývoj zápasu se v okamžiku převalí na jednu stranu. Věřím, že to budeme my, kdo zvládne chyby soupeře využít. Bude to hodně vyrovnané utkání.

Dánové také museli řešit nějaké absence. Byla by výhoda, kdyby někteří hráči znovu nemohli hrát?

Oni nemají velké hvězdy, ale dohromady tvoří skvělý tým. Hrají podobně jako my, nebude to nic jednoduchého. Samozřejmě víme o absencích z minulých duelů. Poulsen, Kjaer, Wass... Když nebudou moci hrát, mají za sebe adekvátní náhradu a dánská síla bude stejná.

Kdo je podle vás největší hvězdou Dánska?

Jednoduchá odpověď: tým! V tom je jejich největší síla. Obrovská.

Jak jste se na Dány po senzaci v osmifinále připravovali? Bylo složité tým za krátkou dobu nachystat na jinou taktiku, jiný systém?

Je pravda, že Dánové během turnaje změnili rozestavení a nastupují nyní se třemi, respektive pěti obránci. Jsou ale schopni to měnit i v průběhu zápasu, Věřím, že naši hráči vše - jak u videa, tak přímo na hřišti - pochopili. Budou připravení a zvládnou reagovat na jakékoliv změny.



A co příprava na velká vedra, která v Ázerbájdžánu panují? V den zápasu má být přes 35 stupňů.

Všechno je na lékařích a fyzioterapeutech. Také v Budapešti bylo velké teplo, ale tady je to trošku odlišné. V pátek v půl páté tu je výheň, vyschlé hřiště, věřím, že to pořadatelé dají do pořádku a bude to dobrý zápas. Akorát...

Povídejte.

Fanoušci budou chybět. To mě nejvíc mrzí. Když si vybavím atmosféru v Budapešti... Bylo úžasné vnímat po dlouhé době plný stadion, naši fandové vytvořili báječnou kulisu. Obávám se, že tady to bude naopak a atmosféře fotbalu to vůbec neprospívá. Ale musíme se na to připravit a poprat se o postup.

Byl jste u toho coby asistent Karla Brücknera, když reprezentace v roce 2004 přešla přes Dánsko do semifinále Eura. Budete tím hráče motivovat?

Já osobně na ten zápas vzpomínám rád. Současný tým sice ví, jak jsme tehdy hráli, ale myslím si, že oni řeší hlavně teď a tady, současnost. Máme samozřejmě něco motivačního připraveného, ale nic v tomto smyslu.