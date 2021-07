Lavičku kousal Darida těžko. Ale jsem týmový hráč, přijal jsem to, tvrdí

Český středopolař se na plac v dusném, horkém Baku dostal proti Dánům až v 79. minutě, když reprezentace marně dobývala protivníkovu defenzivu.

ČR - Dánsko 1:2 konec na Euru po statečném boji

Darida, nejzkušenější hráč nominace, moc toužil se stavem 1:2 něco udělat. „Je škoda, že jsme nedali druhý gól, protože jsme byli lepší fyzicky a věřím, že po vyrovnání bychom to otočili,“ prohlásil po vyřazení ze čtvrtfinále Eura 2021.

Někteří hráči vydali ze všech sil. Bylo to na hraně vyčerpání?

Hrát tady v Baku bylo extrémně těžké. Ale soupeř toho měl taky dost, mám pocit, že my jsme na tom byli fyzicky nakonec lépe. Jak říkám, škoda, že jsme nevyrovnali.

Jak jste bral, když vám trenér oznámil, že od začátku nenastoupíte?

S trenérem jsme to probrali, já jsem to přijal, i když se bralo těžko, že nebudu hrát od první minuty. Ale byl jsem, jsem a vždy budu týmový hráč, na srdci mi leží úspěch týmu. Bylo mi jedno, jak nastoupím, chtěl jsem udělat všechno, abych pomohl týmu. I v kabině. Je škoda, že jsme to nezvládli.



Jaké máte pocity z účinkování na turnaji?

Určitě se nemáme za co stydět. Bojovali jsme celou dobu, můžeme být pyšní na to, co jsme tady dokázali.

Necítil jste z mužstva, že má na víc než na čtvrtfinále?

Celý turnaj jsme cítili, že jsme silný tým, co dokáže hrát proti jakýmkoliv soupeřům. V zápase s Nizozemskem jsme to dokázali, věřili a doufali jsme, že dojdeme ještě dál. Ale i tohle je velký úspěch. Nechali jsme na hřišti vše, co jsme měli. Rozhodně bych to nebral jako nepovedený turnaj.

Před Vánoci 2022 je na programu mistrovství světa. Má tenhle tým šanci tam uspět?

Myslím, že z tohoto turnaje si můžeme vzít jen pozitiva. Věřím, že nás nakopnou do dalších bojů v kvalifikaci. Dokážeme hrát se silnými soupeři, dovedeme je i porazit, tyhle zkušenosti nám pomůžou.