Jsme nebezpeční. Snad se do Wembley vrátíme i na finále, doufá střelec Kane

Anglie je v euforii a její kapitán s ní. Když měl po utkání popsat do kamer televize ITV své pocity, jen složitě se bránil dojetí.

„Já... nemám slov, nemám,“ prohlásil Kane po krátké odmlce, zatímco tribuny londýnského chrámu Wembley bouřily a slavily triumf popěvkem ze známého hitu Sweet Caroline.

„Úžasný den, báječný zápas,“ soukal ze sebe útočník.

Trenéru Southgateovi se důvěra v něj vyplatila. Kane neměl dobrý vstup do turnaje, nedostával se do hry ani do nebezpečných situací. Čelil velké kritice ze všech stran. Od fanoušků, médií, legend i expertů.

Přesto vedl svůj tým proti Německu s páskou na rukávu. Bil se za něj a v závěru byl odměněn. „Jako útočník góly potřebujete a jsem fakt rád, že náš druhý vstřelil právě on,“ uvedl Southgate.

„Každý forvard chce dávat branky a je fajn, že jsem se poprvé prosadil. Snad ne naposledy,“ přidal Kane.



Angličané v napínavém osmifinále dokázali Němce porazit ve vyřazovací fázi velkého turnaje poprvé od slavného finále MS v roce 1966 a roste jim sebevědomí.

„Pro jakýkoliv tým jsme teď nebezpeční,“ myslí si Kane.

„Momentálně neexistuje lepší pocit. Očekávání byla obří, my to dokázali, takže bychom měli být pyšní,“ citovala jej BBC. „Ale tímhle to pro nás nekončí.“



Se svými parťáky měl jednu velkou výhodu: všechny dosavadní zápasy evropského šampionátu hrála Anglie doma ve Wembley. Bitvu s Německem tam sledovalo čtyřicet tisíc lidí, ve slavném londýnském chrámu se koná ještě semifinále a finále.

Kulisa pro závěrečné bitvy bude ještě lepší, kapacita se nafoukne o dvacet tisíc míst. „Doufám, že se sem vrátíme,“ dodal Kane. „V semifinále i finále.“

Nejdřív ale musí Anglie v sobotu v Římě vyřadit také Ukrajinu. Dosáhne věčný smolař fotbalových mistrovství konečně na úspěch?