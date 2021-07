Londýn den před finále: u Wembley sní o zlatu Italové i rodinka s ultrazvukem

Londýn (od našeho zpravodaje) - Začne to v trafice na letišti, kde na vás ze všech titulních stran novin kouká hlava trenéra Southgatea. Pokračuje na dálnici, kde co kilometr na světelných tabulích běží srozumitelně naléhavý vzkaz: Come on England, bring it home! Fotbalová Anglie je v předvečer největšího fotbalového svátku za posledních 55 let natěšená, to poznáte hned.