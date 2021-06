Monstrum popáté! Existuje rekord, který Ronaldo nezboří?

A teď ještě jedna vědomostní otázka: vzpomenete si, kdy naposledy nevstřelil Cristiano Ronaldo gól na mistrovství Evropy?

Nikdy!

2004, 2008, 2012, 2016, 2021.

Cristiano pálí vždy a všude.

Jen tak mimochodem sestřelil nažhavené Maďary, ukradl si pro sebe další fotbalový rekord a zahájil portugalskou cestu za obhajobou evropského trůnu.

„Je skoro nemravné, kolik ten člověk střílí gólů,“ komentoval bývalý obránce (a spoluhráč) Gary Neville pro kanál ITV Sport.

Ronaldo nemůže být člověk, protože by nemělo být v lidských silách překonávat hranice nemožného.

V šestatřiceti letech!

Nejenže se Ronaldo v úterý trefil na svém pátém Euru v kariéře, mezitím také stihl góly na všech čtyřech světových šampionátech. Nemluvě o tom, jak famózně si vedl v Manchesteru United, Realu Madrid a naposledy taky v Juventusu Turín. Teď seriózně zvažuje, jestli po třech letech Juventus neopustit, ale to přece nebudeme řešit za něj. Vraťme se do Budapešti.

Ještě nikdo při evropských turnajích nenasbíral jedenáct branek.

Platinimu stačilo na devět gólů jediné Euro, pak ani ťuk.

Shearer má sedm zářezů.

Kluivert, Nuno Gomes, Henry, Van Nistelrooij, Ibrahimovic a Rooney po šesti. Stejnou metu se letos jistě pokusí vylepšit Francouz Griezmann s vlasy svázanými do culíku.

Milan Baroš se před sedmnácti lety trefil pětkrát, Patrik Schick v pondělí dvakrát.

A Ronaldo jedenáctkrát!

Jak symbolické je to číslo, když si uvědomíte, že fotbal se hraje v jedenácti a letošní Euro se koná od jedenáctého června do jedenáctého července v jedenácti městech. Kdo jiný by mu měl dělat reklamu, když ne právě portugalský kapitán? Před zápasem nejprve s kyselým výrazem odsunul dvě lahve sladké Coca-Coly, které při tiskové konferenci jako obvykle stály na stole. „Pijte vodu,“ zavelel.

Hlavní sponzor to klidně mohl považovat za podraz, jeho akcie na evropském trhu okamžitě výrazně poklesly. Nakonec se ukázalo, že gesto puntičkáře Ronalda s pohybem na burze nesouvisí, protože propad akcií byl celosvětový.

A pak to přišlo: další velká premiéra. Letargické Portugalsko se dlouho hledalo, ještě v 84. minutě se hrálo 0:0, což by pro šampiony nebyl zrovna příjemný start. Ani Ronaldo nijak zvlášť nevyčníval.

Po prvním Guerreirově šťastném gólu si ovšem posadil balon na penaltu, klasicky si dal ruce v bok, párkrát hluboce vyfouknul a po prudkém rozběhu proměnil.

Podesáté na Euru, rekord.

O pět minut později svůj rekord vyšperkoval. Fantastickou kombinaci před pokutovým územím si rozjel sám a nesmírně platný náhradník Rafa Silva mu pak předložil nabídku, po níž Ronaldo bleskovým pohybem zmátl brankáře Gulácsiho a pálil do prázdné. Nemělo by zapadnout, že Portugalci měli před gólem 33 přihrávek, aniž by se Maďaři dotkli míče. Ťuk, ťuk, ťuk, blafák, hotovo.

Pojedenácté na Euru.

Monstrum! Neexistuje jediná minuta z devadesáti (plus nastavení), ve které by Ronaldo během své božské kariéry neskóroval. Kdyby si kdysi stejně jako značku CR7 nechal patentovat i vývrtku u rohového praporku, při které oslavuje góly, byl by ještě bohatší než dnes.

V portugalské reprezentaci zvládl už 106 gólů. Pouze íránský útočník Ali Daeí má otři reprezentační trefy víc. Co myslíte, překoná ho Ronaldo už na Euru?

První kolo v základní skupinách máme za sebou. Největší favorité vesměs potvrdili svou úroveň, jen Němci a Španělé zklamali.

Druhá fáze startuje.