Ronaldo září na hřišti a agent pracuje v zákulisí. Přestoupí do St. Germain?

Pět branek ve třech zápasech, dva překonané rekordy v počtu gólů na mistrovství Evropy (14 branek) a v absolutním počtu v mezistátních zápasech (109 branek).

Cristiano Ronaldo je pořád v laufu.

Přestože Ronaldova partnerka Georgina Rodríguez naznačila, že by rodina mohla zůstat v Turíně, spekulace zahraničních médií stojí na anonymních vyjádřeních hráčských agentů či nedávné cestě Mendese do Paříže. „Byl tam, aby probíral možný přestup do St. Germain,“ píše Marca.

Juventus se za každou cenu Ronalda zbavit nechce, ale zase by ušetřil jeho plat, který se údajně pohybuje kolem 60 milionů eur ročně hrubého.

Portugalský útočník dal v uplynulé sezoně za Juventus 36 gólů a byl suverénně nejlepším střelcem týmu, který však po letech titulů prožil zklamání. V Lize mistrů vypadl v osmifinále, v Serii A skončil čtvrtý a účast v Champions League si zajistil až v posledním kole.

V Turíně působí od léta 2018, kdy tam přestoupil po devíti letech v Realu Madrid. Předtím hrával šest let za Manchester United, kam odešel v roce 2003 ze Sportingu Lisabon.