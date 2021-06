Dánové o bolesti. Bylo sakra hezké Christiana zase vidět, řekl Schmeichel

"Všichni chceme pochopit, co se mu stalo, a on to chce taky. Lékaři dělají další podrobná vyšetření, chce to čas. Christian nic nevzdává. Je s rodinou a všechny zdraví. Mluvili jsme spolu, vtipkoval a měl dobrou náladu." Martin Schoots, hráčův agent.