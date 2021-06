Od Chorvatů to slízl tým i sudí. Mám snad skákat jako svíčka? nechápe Lovren

Sám faulovaný Schick s krvavým šrámem v obličeji penaltu v druhém utkání mistrovství Evropy těsně před koncem prvního poločasu proměnil. Češi vedli, ale Chorvatsko po přestávce zabralo, rychle vyrovnalo a duel dovedlo k remíze 1:1.



To je však pro Balkánce málo.

„Ubohý bod!“

„Ani trochu přesvědčivý výkon!“

„Dovolit Čechům, kteří proti Skotsku nedokázali udržet míč u nohy, větší držení míče a více přihrávek, to je prostě nepřípustné!“

Chorvatská média se zejména kvůli výkonu v úvodu zápasu do národního týmu obula. „Po přestávce se tým konečně sebral, ale v prvním poločas nehrál vůbec nic,“ psal například web Telesport.



Chorvati nyní potřebují v posledním utkání skupiny proti Skotsku zvítězit, aby skončili minimálně třetí ve skupině a měli šanci projít do osmifinále.

„Přetrvává hořká pachuť, že jsme nezvítězili,“ říkal po utkání kapitán Luka Modrič, jenž se po penaltovém zákroku přímo u španělského rozhodčího Del Cerra Grandeho spoluhráče Lovrena zkoušel zastat. Marně.

Po centru z pravé strany bývalý obránce Liverpoolu soupeře, který skákal za ním, ve vzduchu jednoznačně loktem zasáhl. Z nateklého nosu Schickovi crčela krev. Sudí nejprve faul nepískl, jen přerušil hru, aby umožnil zásah lékařů. Pak ho ale na nedovolený zákrok upozornili kolegové u videa.

„Když si to zpětně přeberu, tak jsem Schicka vůbec neviděl,“ citoval Lovrena chorvatský list Sportske novosti. „Šel jsem do vzduchu pro míč a vyskočil stejně, jako to dělám celý život. Jinak jsem vyskočit nemohl. Většina lidí by řekla, že to penalta nebyla, a ani rozhodčí to tak zprvu neviděl. Kdyby nebyl VAR, o pokutový kop by nešlo. Jenže co mám dělat...“

Mimochodem, penaltové rozhodnutí a následné provedení pokutového kopu kritizoval v televizi HRT i někdejší mezinárodní sudí Mario Strahonja.

„Výkon rozhodčího byl velmi špatný... Podle nás byla penalta navíc špatně provedená, jeden český hráč vběhl předčasně do vymezeného prostoru a střelec byl celý od krve. Měl být ještě ošetřován,“ prohlásil.

Ať tak, nebo tak, Chorvati, vicemistři světa, zatím zůstávají na šampionátu za očekáváním.

„Nehrajeme dobře. Prostě nehrajeme a nevím, proč to tak je. Každý v týmu ze sebe musí vydat víc než dosud. Jinak jedeme po základní části domů. Pořád ještě máme šanci postoupit, ale musíme zabrat,“ uvědomoval si po remíze Ivan Perišič, jediný chorvatský střelec.

S Anglií sice prohráli v úvodním utkání ve Wembley pouze o gól, ale doma za výkon slízli ostrou kritiku. Teď v ní média pokračují.

„První poločas byl opravdu příšerný, ve druhé části se situace zlepšila, ale výsledek je nakonec nedostatečný,“ hodnotí výslednou remízu zmíněné Sportske novosti.

Podle známého listu Chorvati ve druhém poločase působili o trochu nebezpečněji, soupeř jim toho ale příliš nedovolil.

Zlepší se do úterního duelu se Skotskem?