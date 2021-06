Italská radost vs český zmar. Immobile a Berardi se radují ze čtvrté branky. | foto: AP

Dlouze se rozhlížel po prázdných tribunách, jako by se mu ani nechtělo do kabiny. A divíte se? Jaroslav Šilhavý, kouč fotbalové reprezentace, po pátečním debaklu 0:4 s Itálií roztrpčeně uznal: „Byla to velká facka. Štve mě to!“