Gólman Vaclík: Že pokazím jednu dvě rozehrávky, přece můj výkon nesnižuje

V úvodním utkání na šampionátu byl společně s Patrikem Schickem strůjcem vítězství 2:0, měl spoustu těžkých zákroků, národní mužstvo výrazně podržel.

Chorvaté už českého gólmana příliš vyniknout nenechali.

„Vyrovnaný zápas, remíza je zasloužená. Na konci bylo vidět, že bod je pro nás i Chorvaty dobrý. Nikdo to nechtěl otevřít, aby neprohrál. My byli lepší v první půli, oni ve druhé,“ řekl český gólman.

V první půli jste pokazil dvě rozehrávky, neznervóznělo vás to?

Jestli myslíte tu na Honzu Bořila? Hrál jsem to kratší, aby míč neskončil v autu.

A pak jste při odkopu trefil Rebiče a míč se odrazil mimo prázdnou bránu. Nezatrnulo vám?

Nemohl jsem jinak. Díval jsem se doleva, doprava, nebylo místo, abych to dal kolem něj. Naštěstí to šlo mimo.

Pomohlo vám, že jste pak chytil nadějnou příležitost Perišiče po signálu z rohu?

Střílel tam, kde jsem zrovna stál. To, že se nepovedly jedna dvě rozehrávky, přece můj výkon nedegraduje.

Perišič vás přece jen překonal krátce po přestávce. Překvapil vás?

Ani ne, jednoduše mě propálil. Vzal si míč na střed, povedla se mu akce jeden na jednoho. Udělal to dobře. Měl i štěstí, že balon těsně přede mnou uhnul.

Inkasovali jste po rychle rozehrané standardce, kdy hráči kolem míče nedávali pozor.

Bylo to podobné jako nedávno v přípravě s Albánií. Udělali jsme faul, dva tři hráči byli kolem, ale někdo od nich rychle rozehrál. Pak šel Perišič jeden na jednoho, Vláďa Coufal to měl těžký. Je pravda, že v posledních třech zápasech jsme dostali dva góly a oba ze stejných situací. Příště by to mohl být větší problém.

Ve druhé půli Chorvaté útočili, vy jste si na míč téměř nesáhl. Je to pro gólmana složité?

Je, ale pár takových zápasů už jsem odchytal. My byli vzadu srovnaní, kompaktní, do defenzivy kluci odvedli velký kus práce. Je super, že nepanikaříme, že dodržujeme pokyny. Zápas má několik fází a stane se, že vás soupeř zatlačí a my musíme bránit hluboko. Nemusíme se v tom cítit komfortně, ale musíme vědět, co každý má dělat.