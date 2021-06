Belgie slaví. Ale dlouho nás nikdo tak neprověřil, smekl Martínez před Dány

„Jsem velmi hrdý na hráče, protože nás už dlouho nikdo takhle neprověřil,“ pokračoval Martínez po druhém zápase ve skupině B.

„Dlouho jsme nenastoupili před fanoušky, v úvodu jsme to nebyli my. Nedokázali jsme hrát to, co normálně. Musím pochválit Dánsko, přizpůsobilo se výborně a těžilo z výborné podpory lidí na tribunách.“



Na kodaňském stadionu Parken bylo lehce přes 23 tisíc diváků, z nichž většina pochopitelně tlačila vpřed Dány. Ti šli do vedení už po necelých dvou minutách zásluhou Yussufa Poulsena, který potrestal kiks Dedrycka Boyaty.

„Dánové nás zaskočili. A my v prvním poločase nebyli sami sebou, pořád o krok pozadu, ve všem druzí,“ popisoval obránce Jan Vertonghen.



Jenže Belgičané měli na lavičce uzdraveného Kevina De Bruynea, který po změně stran přiblížil svou zemi do play off. Nejdřív se asistencí podílel na vyrovnávací trefě Thorgana Hazarda a poté sám rozhodl.

Reakce týmu Martíneze nadchla.

„Tyhle pocity ve mně převládají. Máme hráče s velkým srdcem, kteří jsou naprosto oddaní jeden druhému a chtějí udělat maximum pro vítězství,“ pravil kouč.



Belgickou reprezentaci vede už od srpna 2016, zažil s nimi tedy úspěšnou kvalifikaci o mistrovství světa 2018 a na něm následný bronz. To je dosud nejlepší výsledek v dějinách země.

I na Euro postoupila Belgie pod Martínezovým dohledem jako první ze všech a znovu se od ní očekávají velké věci. Španělský trenér si pochvaluje, že jeho svěřenci za ty roky nasbírali cenné zkušenosti a umějí jich využít.



„Hráči jsou schopní zamyslet se nad tím, co můžou zlepšit. V první půli jsme byli jeden dva metry pozadu, jen jsme reagovali na Dány a vůbec jsme neměli hru pod kontrolou,“ uvedl.



„Ve druhé půli jsme to změnili. Dánsko se přizpůsobilo takticky, najednou se vytvořil prostor v jiných částech hřiště a Kevin De Bruyne toho využil. Je to kombinace zkušenosti a koncentrace,“ dodal Martínez.



Belgie zakončí skupinu v Petrohradu pondělním duelem s Finskem.