Pomohl vymazat hvězdy. Úkoly? Aktivita, presink, být nepříjemní, líčil Barák

Je neuvěřitelné, jakým způsobem Češi nepustili protivníkovy klíčové muže do hry.

Frenkie De Jong, který válí v Barceloně.

Nizozemsko - Česko 0:2 Červená, Holeš, Schick! Senzační postup do čtvrtfinále

Georginio Wijnaldum, naposledy Liverpool, od nové sezony Paris St. Germain.

Zvlášť on, kapitán, dosud zářil, byl tváří nizozemského týmu, který hladce proplul skupinou se třemi výhrami a osmi vstřelenými brankami.

Češi mu dovolili pouhých deset přihrávek! Za devadesát minut se jen šestadvacetkrát dotkl balonu, polovinu z toho v první půli.

The Analyst @OptaAnalyst Georginio Wijnaldum has completed just four passes and had 13 touches in the first half for the Netherlands - both match-lows. Two of those passes came in first-half injury time. A key player for the Dutch crowded out so far... #NED #CZE #NEDCZE #Euro2020 https://t.co/DyQTT56UkK oblíbit odpovědět

„Těšil jsem se na to, až se s nimi budu moci poměřit. Měli jsme je s ostatními záložníky dostat co nejvíc ze hry, být nepříjemní, být nahoře, presovat je, donutit je, aby oni byli pod tlakem, Být týmem, který chce v zápase dominovat,“ líčil Barák, jenž byl jednou z nových tváří v zahajovací jedenáctce. Na turnaji do osmifinále zvládl jen čtyři minuty s Chorvatskem (1:1).



Proto se dá říct, že jste do utkání šel vlastně z voleje. Jak jste se cítil?

Dobře, protože jsem se dobře vyspal. Hned jsem věděl, že to bude fajn. Ale ne, to si dělám srandu.

Tak tedy vážně: jak moc jste byl rozehraný?

Čekal jsem na svůj moment, byl jsem stále připravený. Je normální, že člověka mrzí, když na takovém turnaji po dobré sezoně nemá tolik prostoru a cítí, že by mohl dostat víc šancí. Ale nedá se nic dělat, musíte čekat. Byl jsem nachystaný. Věděl jsem, že tenhle zápas bude hodně o kvalitě.

Jak to myslíte?

Že jsme do naší hry museli dát velkou kvalitu. Chceme Nizozemce porazit? Tak je rozhodně neporazíme nějakým nakopáváním, soubojovou hrou. Tam bychom shořeli jako papír. Z tohohle hlediska jsem byl klidný, věděl jsem, co nás čeká a hrozně jsem se těšil. Poměřit se s De Jongem, Wijnaldumem, to jsou pro mě krásný dny. Hrozně si toho vážím, jsem za takové zápasy strašně rád.

Nešli jste do něj jako favorit, výkon v posledním zápase skupiny s Anglií navíc nebyl ideální.

To, že na nás média vyvíjela nějaký tlak, je normální. Některé výkony se nám nepovedly, v některých věcech nám to nešlapalo. Je normální, že kritika přijde. Na to člověk musí být připravený, musí být dost silný, aby to zvládl, nesmí o sobě pochybovat.

Jak jste si postupový zápas užil?

Cítil jsem, že se vrací sport, fotbal na nejvyšší úrovni, s diváky to byl báječný zážitek. Hrozně si vážím toho, že nás přijeli podpořit v takovém počtu, vytvořili skvělou atmosféru. Úžasný. A zápas?

Povídejte.

Favoritem bylo Nizozemsko, věděli jsme, že se jim musíme vyrovnat v aktivitě, musíme být aktivní na balonu, v presinku, hrát de facto jeden na jednoho, i na riziko. Kdybychom zalezli, bylo by to těžké, mají obrovskou kvalitu technicky i rychlostně. Což nám ukázali několikrát hlavně v první půli, plus když byli ještě v plném počtu. Ale zvládli jsme to dobře. Aktivitou, dobrým pohybem, nabídkou jsme to soupeři dost ztížili.

Ve středu zálohy nastoupila trojice ve stejném složení jako v březnu v úspěšném duelu s Belgií (1:1). Byla to inspirace?

Říkali jsme si to, ale nepřikládal bych tomu větší váhu. Musíme být schopni nastoupit v jakémkoli složení a odvést maximální výkon. Soustředili jsme se na to, aby to nebyl náš poslední den, chtěli jsme bojovat o to, abychom mohli zůstat v turnaji. Jsem strašně rád, že se nám to povedlo.



Co jste říkal na výkon parťáka Tomáše Holeše, který ke gólu přidal ještě asistenci?

Můžu mu jen gratulovat, úžasný výkon. Jak do defenzivy, tak do ofenzivy odvedl hrozně moc práce. Byl odměněný gólem i tou nahrávkou, vyřešil to výborně. Zaslouženě muž utkání. Doufám, že se prodá. (úsměv)

Jak zásadní bylo, že jste dobře hráli od úvodu „přesilovky“? Občas bývá soupeřovo vyloučení spíš kontraproduktivní.

Je pravda, že to někdy může zkreslovat, uškodit to tomu týmu, co hraje v plném počtu. Samozřejmě jsme se vzájemně nabádali, aby to tak nebylo. Snažili jsme se zůstat klidní, hrát, hrát, hrát. Cítili jsme v ten moment, že Nizozemci to nečekali, padli lehce na dno. Bylo to ve chvíli, kdy začaly ubývat síly, z toho hlediska si myslím, že nám to jednoznačně pomohlo. Na takovém turnaji s takovým soupeřem musíte mít i štěstí, my ho měli. Naštěstí jsme to využili.