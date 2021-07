Zkazil jste to, inspektore! Anglie se raduje, zbytek Evropy spílá rozhodčímu

Na první pohled není co řešit. Až se v neděli večer rozsvítí světla majestátního stadionu Wembley, vyběhnou proti sobě dvě země, aby si to ve finále Eura rozdaly o zlato. Ale bude to vážně jen Anglie proti Itálii? Nebo spíš Anglie proti zbytku Evropy?