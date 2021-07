Laser, dva míče i sporná penalta. Být to naopak, jsem naštvaný, uznal Shearer

Podivil se, ale rychle se opět hlavou vrátil zpátky do zápasu.

I když mu laserový paprsek svítil i do obličeje, dánský gólman penaltu Harryho Kanea napoprvé zneškodnil. Jen po dorážce už se natahoval marně.

Dánsko padlo v semifinále mistrovství Evropy s domácí Anglií 1:2 a s turnajem se loučí těsně pod vrcholem.

Zklamané. Naštvané. Přesto hrdé.

„Laser? Zeleného světélka při penaltě jsem si nevšiml,“ řekl urostlý obránce Jannik Vestergaard. „Ale už během prvního poločasu jsem ho zaregistroval.“



Daniel Helander @helanteri Apparently English fans pointed a laser towards Schmeichel before the penalty #euro2020 https://t.co/tuamB5WHrQ oblíbit odpovědět

Záložník Pierre-Emile Höjbjerg dokonce v průběhu zápasu na totéž upozornil i hlavního sudího Dannyho Makkelieho, který následně informaci předával čtvrtému rozhodčímu Ovidiu Hateganovi z Rumunska.



„Bohužel, věcí, které od publika nebyly zrovna dvakrát fér, bylo víc. Ale když je v sázce finále mistrovství Evropy...“ pokračoval dánský stoper, jenž v Anglii nastupuje za Southampton.

Narážel i na bučení domácích fanoušků, které doprovodilo dánskou hymnu, což nebyl během turnaje zdaleka ojedinělý výstřelek.

Sebevědomí hraničící s arogancí čišelo i z britských deníků, které už v den zápasu vycházely s titulky, že Anglie narazí ve finále na Itálii. Proti Dánsku se přece nemůže nic stát...

A opravdu: i díky sporné penaltě, kterou i řada seriózních serverů přehlížela, Anglie postoupila.

„Dánové byli nespokojení s rozhodnutím, které ověřil VAR,“ napsal například hlavní fotbalový reportér BBC Phil McNulty.

Ani slovo o tom, že penalta to byla, jak říkají angličané, velmi „soft“ čili přísná. Kontakt Raheema Sterlinga s obráncem Joakimem Maehlem byl titěrný. „Kdyby takovou penaltu pískli proti Anglii, byl bych hodně naštvaný,“ neskrýval bývalý útočník Alan Shearer.

Penaltovému verdiktu navíc předcházela akce, při níž byly na trávníku dva balony. I nad tím se dánská média pozastavují.

„Takové momenty jsou vždy na posouzení rozhodčího: ovlivnil druhý míč nějakým způsobem hru? Viděli jsme, že všichni hráči běželi za balonem, s kterým se hrálo. Asi by se nic nestalo, kdyby sudí přerušil zápas dřív, ale ve chvíli, kdy už útočící hráč mířil do pokutového území, bylo by přerušení hry necitlivé. Druhý míč nebyl v dráze akce, nepřekážel,“ podotkl Jiří Kureš, pravidlový expert a bývalý člen komise rozhodčích.



„My jsme navíc neviděli, jak se druhý balon na hrací plochu dostal. Neviděli jsme, že by měl někdo v úmyslu akci zastavit a vhodil ho tam. Sudí posoudil, že to na akci nemá vliv, což jistě lze akceptovat,“ doplnil Kureš.

Je fakt, že Dánové druhý míč na hrací ploše ani nereklamovali. Nepřestali hrát, pokračovali. A pak se na rozhodčího zlobili především kvůli odpískané penaltě. Sterling, domácí hvězda, šel k zemi hodně ochotně.

„Všichni jsme fanoušci, ale je potřeba nazvat věci správným způsobem. Rozhodčí na turnaji jsou fantastičtí, ovšem nechápu, že tohle rozhodnutí nezměnili,“ řekl pro BBC expert Micah Richards.



Pro Dány je to hořké loučení s turnajem, na kterém získali sympatie velké části Evropy.

Po děsivých scénách z prvního zápasu, kdy záložník Christian Eriksen bojoval po srdečním kolapsu přímo na hřišti o život, týmu pomáhali psychologové. Klíčová byla i podpora domácích fanoušků, kteří je v Kodani dotlačili k postupu do osmifinále.

Následoval skalp Walesu i Česka. Až proti Anglii odvážný dánský tým definitivně narazil.

„Můžeme být hrdí na to, co jsme dokázali,“ prohlásil Martin Braithwaite, útočník Barcelony. „Ale to víte, že nás mrzí, jak to celé skončilo. Asi bych měl být opatrný v tom, co řeknu, ovšem když hrajete doma, může to mít na zápas velký vliv. A to nemluvím jen o fotbale.“

Tohle vyřazení zkrátka bude dánský fotbal ještě dlouho bolet.