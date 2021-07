Dánský dynamit 2? Proč ne, říká o krajanech slávistický obránce Bah

„Dostali jsem od pana Trpišovského dva dny volna, tak jsem sedl na letadlo a vyrazil do Dánska. Když už se to takhle vtipně sešlo, že hrajeme proti Česku, chci si to užít s kamarády a rodinou.“

Víc byste si to užil jako hráč, ne?

To víte, že jsem v koutku duše doufal. Ale tušil jsem, že šance je malá. Trenér Hjulmand mi volal, vysvětlil mi, proč mě nevzal, a zároveň zdůraznil: Alexi, vydrž, vidím v tobě budoucnost. Do nároďáku mám blízko, ale musím na sobě dál dřít.