Myslím si, že jsem dál, říká Král. Těší se, jak si zahraje se Součkem

Třiadvacetiletý středopolař je s národním týmem na soustředění v Itálii, kde se připravuje na nadcházející mistrovství Evropy.

Během poslední sezony ruské ligy Král zaujal až tak, že o něm uvažují mužstva z Premier League.

Jeho agent Karol Kisel už se zájemci vedl jednání. Spekuluje se mimo jiné o West Hamu United, kde působí jeho reprezentační spoluhráči Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem.

„Jestli se něco děje, tak to ví agent. Já chci mít před Eurem čistou hlavou. Pro mě sezona neskončila, teď se soustředím na reprezentaci a všechno ostatní budu řešit až pak,“ vzkázal Král z kempu v jihotirolském Vallesu.

Na příkladu Součka s Coufalem je vidět, že se do Premier League lze dostat i z české ligy a prosadit se. Jsou pro vás inspirací?

Moje cesta je jiná. Tomáš Souček vsadil na to, že byl léta v české lize a přestoupil rovnou. Já šel nejdřív do Ruska, kde mám smlouvu ještě na tři roky. Pořád jsem hráčem Spartaku.

Ale ambice na kvalitnější soutěž máte, ne?

To ano, ale všechno musí být dobře promyšlené, je potřeba zvážit rizika i všechno ostatní. Říkám, že jakýkoli přestup by měl být krokem dopředu a tím se budu řídit.

V minulé sezoně jste scházel jen v jediném ligovém utkání kvůli lehkému zranění. Tým skončil druhý. Chybělo vám něco?

Nedal jsem gól, v tom bych se měl zlepšit. Sice mám pár asistencí, ale pořád je na čem pracovat. Hraju hodně defenzivního záložníka, nemám úkoly doplňovat spoluhráče do vápna, trenér to po mně ani nechce. Spíš mám po ztrátě zachytávat protiútoky. Ale sám cítím, že v produktivitě bych měl být lepší.

V národním mužstvu hrajete víc dopředu, ve středu pole obvykle nastupujete se Součkem a Daridou. Bude to tak i na Euru?

To rozhodnutí je čistě na trenérovi. Já jsem pro to v sezoně i na reprezentačních srazech udělal maximum. Pokud na mě trenér ukáže, jsem připravený.

Je výhodou, že se Součkem jste nastupovali společně za Slavii?

Tomáš je skromný a skvělý hráč. Na hřišti si moc dobře rozumíme, vyhovíme si. Na zápasy s ním se vždycky těším.

Slavia vás oba i další bývalé hráče pozvala na víkendové oslavy titulu. Jaké byly?

Bylo fajn zase vidět trenéra, spoluhráče, být v kabině. Bylo to moc příjemné.

V pátek vás čeká přípravné utkání proti domácí Itálii. Co může napovědět?

Jen dobře, že máme takového soupeře. Když se nám zápas povede, můžeme získat sebevědomí. Nebo naopak nám to může ukázat věci, které bude třeba doladit.

Jakou sílu podle vás Česko směrem k šampionátu má?

Jsme zkušenější. Víme, co v zápasech se silnými soupeři potřebujeme. Teď už nic nenatrénujeme, půjde hlavně o to, jak budeme nastavení v hlavě. Proti silným týmům jsme si ověřili, že je dokážeme porazit.

Jste schopní Euro vyhrát?

Musíme být, jinak nemá cenu tam ani jezdit. Samozřejmě, první plán je postup ze skupiny. Pak budeme pokračovat dál.