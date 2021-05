Táto, já budu na Euru! Nevšední příběh fotbalového reprezentanta Mandouse

Přestože Sigma skončila v lize až devátá, on v každém třetím zápase neinkasoval. Deset čistých kont, výborné výkony a moderní hra nohama na maximální míru rizika přinesly devětadvacetiletému brankáři nejen zájem mistrovské Slavie, ale především nominaci na mistrovství Evropy. Co na tom, že by tam měl Mandous dělat trojku věhlasnějším kolegům.

Fotbal zase jednou napsal krásný příběh.

Nejvíc se těším na kluky, protože to jsou páni fotbalisti a jen s nimi trénovat je velký zážitek.

o nominaci na Euro