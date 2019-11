Darida, ten který rozhodl o postupu na Euro. Rád, bych to prožil znovu

Pro Čechy nadchází soudný den. Když ve čtvrtek v Plzni porazí Kosovo, postoupí na Euro 2020.

Remíza jim vadit nemusí, pokud v neděli zvítězí v závěrečném kole na hřišti slabého Bulharska.

Porážka vadí, to by Češi museli vyhrát v Bulharsku a spoléhat na prohru Kosova s Anglií.

„Cítíme, jak je ten zápas důležitý. Všichni si uvědomují, o co se jedná,“ podotkl devětadvacetiletý středopolař.

Česko - Kosovo čtvrtek 20.45 v Plzni Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone (všichni Itálie) Předpokládané sestavy, Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Masopust (Kadeřábek), Souček, Král, Darida, Jankto - Krmenčík. Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli - V. Berisha, Halimi (Rashkaj) - Hadergjonaj, Celina, Rashica - Nuhiu.

Sám prožil už dva kontinentální šampionáty, kvalifikací prošel však jen jednou. Na turnaj v roce 2012 ho trenér Michal Bílek povolal aniž by za reprezentaci do té doby nastoupil. Byl ryzím nováčkem.

O čtyři roky později už byl jednou z opor týmu Pavla Vrby. Češi si postup zajistili dva zápasy před koncem vítězstvím v Lotyšsku (2:1), Darida v 25. minutě zvyšoval na 2:0 krásnou střelou z víc než dvaceti metrů.

„Přede mnou dal gól David Limberský a i pro něj to byl první v reprezentaci. Na ten zápas v Rize mám krásné vzpomínky,“ podotkl Darida.

Ty má i na angažmá Plzni, odkud pochází. Národní mužstvo se v Štruncových sadech představí po více než dvou letech. Tenkrát v říjnu 2017 tam dohrávalo neúspěšnou kvalifikaci o postup na mistrovství světa (San Marino 5:0). Teď může udělat rozhodující krok na Euro.

„Pro mě osobně moc znamená, že hrajeme v Plzni. Moc se těším. Přijde se podívat rodina a spousta známých. Doufám, že po zápase budeme mít dobrou náladu.“

Darida o Rashicovi nejnebezpečnější hráč Kosova „Velmi kvalitní hráč, nedávno jsem proti němu hrál v bundeslize. Když dostane prostor, poradí si v soubojích jeden na jednoho, dává dost gólů. Ví, v čem je silný. Z lajny si navede míč do středu a střílí. Musíme si na něj dát pozor, třeba ho i zdvojovat.“

Česko kvalifikaci začalo v březnu debaklem v Anglii, ale pak vyhrávalo a zbrzdila ho až zářijová porážka právě v Kosovu. Tu odčinilo senzačním říjnovým vítězstvím nad Anglií.

„Snad můžu říct, že naše zápasy vypadají dobře. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Bylo by super, kdybychom už po Kosovu měli hotovo.“

Kosovo má o bod méně a složitější los v závěrečných dvou kolech.

Vzájemný duel s Českem v září rozhodlo doma v Přištině ze standardky. „Nebyli jsme dost koncentrovaní a organizovaní. To musíme zlepšit. Hrajeme doma, takže nasazení nám určitě chybět nebude,“ ujistil Darida.

Kosovu bude chybět střelec první branky Muriqi, který se zranil. Obrovitý útočník z Fenerbahce značně trápil českou defenzívu. „Když jsme se to dozvěděli, rychle jsme na to reagovali a podívali jsme se, jak hraje Nuhiu. Je podobným typem útočníka. Absence Muriqiho by pro Kosovo neměla být vážným problémem,“ poznamenal Darida.

Čechům zase bude chybět nejlepší střelec Patrik Schick, který rovněž léčí zranění kotníku. Na jeho pozici nastoupí Krmenčík, nebo Ondrášek.

„Michael Krmenčík je trochu jiný hráč než Patrik, ale každý dokáže týmu přinést to svoje. Je rozjetý, dává góly a hraje doma. Zdeněk Ondrášek zase svým pojetím dokáže tým strhnout. Spíš záleží na tom, jaký servis jim my záložníci připravíme, jaké přihrávky od nás dostanou,“ přemítal Darida.