Šilhavý: Užívám si to. Ale ani tituly se Slavií a Libercem nebyly k zahození

K české reprezentaci nastoupil loni v říjnu. A splnil všechny úkoly, které měl. V Lize národů udržel tým v druhé úrovni a zvládl i kvalifikaci o postup na Euro.

Kolo před koncem Češi porazili Kosovo 2:1 a ve skupině neskončí hůř než druzí.

„Považuju to za obrovský úspěch. Mám velkou radost, užívám si to,“ podotkl kouč krátce před čtvrteční půlnocí.

Tak co je víc? Titul s Libercem, se Slavií, nebo postup na Euro?

Oba tituly mám vysoko, ale postup na Euro v roli hlavního trenéra je prestižní záležitost. Ale jak tak přemýšlím, ani ty tituly nebyly k zahození.

Převládá ve vás euforie? Nebo jste si spíš oddechl, protože postup na šampionát se v Česku bere jako splněná povinnost?

Mele se to ve mně všechno, v hlavě si to třídím. Radost je obrovská, v kabině je euforie. Postupně přijde normál a začnu přemýšlet o dalším zápase. Ale teď prožívám nádherné pocity.

Prohrávali jste, byly to nervy. Není to všechno nakonec hezčí, když se vám výsledek povedlo otočit?

Souhlasím. Kdybychom vedli tři nula, tak bychom po zápase neměli takovou radost. Chvílemi to na ni nevypadalo, prohrávali jsme a člověk si už říká, jak to asi v neděli bude vypadat v Bulharsku. Napětí, dvě břevna jsme dali a pak i ty góly.

Byl ten rozhodující zápas v kvalifikaci i nejtěžší?

Asi jo. Dneska to bylo kdo s koho, zápas roku. Jsem rád, že jsme dokázali výsledek otočit. Ukázal se charakter týmu. Hráčům jsem děkoval. Nebylo to pro ně lehké, vstup měli dobrý, nedali šance, tlak vyzněl do ztracena, přišla nervozita. A pak jsme dostali gól, který nás nastartoval. Hráči zaslouží obdiv.

Musí tým dostat facku, aby ze sebe dostal to nejlepší?

Nechtěl bych, abychom inkasovali jako první a museli to otáčet. Ne vždycky se vám to podaří. Skupina nebyla jednoduchá. U týmu jsme přes rok a myslím si, že jsme udělali kus práce. Hráči získávají jistotu, souhra se lepší, těší se na sebe. Z toho pramení i takové obraty.

Kdybyste měl říct stěžejní body kvalifikace, které by to byly?

Facka na začátku v Anglii. Pak jsme doma všechno vyhráli, to byl základ úspěchu. Hlavně, že tam jsme. Věřím, že až se někteří hráči uzdraví, tak na Euru budeme ještě silnější.

Povolíte hráčům oslavy, byť v sobotu letíte k závěrečnému utkání kvalifikace do Bulharska?

Už jsem se bál, že ta otázka tady nepadne. Ale přiznám se, že nevím. Chceme tam odehrát dobrý zápas bez ohledu, že už jsme postoupili.