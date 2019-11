Věří i Brückner. Postup na Euro mu chceme dát jako dárek, řekl Šilhavý

Česku ve čtvrtek k jistotě účasti na evropském šampionátu stačí, když Kosovo před domácím publikem v Plzni porazí.

Šilhavý už coby Brücknerův asistent dva postupy na mistrovství Evropy zažil: v roce 2004 a také o čtyři roky později.

„Ale srovnávat se to příliš nedá - ne jen proto, že si to už moc nepamatuju,“ usmíval se český kouč. „Jako na hlavního trenéra to na mě všechno samozřejmě doléhá mnohem víc, zodpovědnost je velká, ale věřím týmu i lidem kolem sebe.“

Co vám trenér Brückner před zápasem říkal?

Že nebere nic jiného než postup. A že nám věří.

Česko - Kosovo čtvrtek 20.45 v Plzni Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone (všichni Itálie) Předpokládané sestavy, Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Masopust (Kadeřábek), Souček, Král, Darida, Jankto - Krmenčík. Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli - V. Berisha, Halimi (Rashkaj) - Hadergjonaj, Celina, Rashica - Nuhiu.

Jak moc si na Kosovo, kterému jste v září v Prištině podlehli, věříte vy?

Všichni víme, o co jde. Chceme to zvládnout. Není potřeba hráče motivovat, aby se koncentrovali. Ani v Kosovu jsme neměli špatný start, ale chyby, které jsme pak v průběhu utkání udělali, se jen tak nevidí. Nemyslím si, že bychom je zopakovali v domácím prostředí.

Po dlouhé době máte k dispozici hráče, kteří pravidelně nastupují ve svých klubech. Mají formu, jsou v dobré pohodě. Dodává vám to před tak důležitým utkáním optimismus?

Na tréninku je to určitě cítit, atmosféra se zlepšila. Mám dobrý pocit z přístupu hráčů a celkově si myslím, že jsme udělali kus práce. Teď je nejdůležitější, abycom to potvrdili na hřišti. Nechceme, aby vítězství nad Anglií přišlo vniveč. Nad neúspěchem vůbec nechceme uvažovat.

Uvažovat ale musíte nad tím, koho postavíte do útoku místo zraněného Schicka. Rozhodne se mezi Krmenčíkem a Ondráškem.

Řešíme to. Vycházíme z momentální formy a jejich posledních zápasů, byť Ondrášek toho po konci sezony v Americe příliš neodehrál.

Bez útočné jedničky je před rozhodujícím zápasem také Kosovo. Muriqi, jenž vám dělal velké problémy v Prištině, vypadl kvůli zraněnému kotníku. Úleva?

My ke Kosovu přistupujeme s respektem. Ostatně jejich sílu jsme už poznali v září, kdy nás porazili - a to jim chyběl třeba Zeneli, výborný fotbalista. Teď se jim vrací Rashica, další skvělý hráč. Mají spoustu rychlých a šikovných fotbalistů, velice sebevědomé mužstvo, ale já věřím, že ve čtvrtek se budeme radovat my.