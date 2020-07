Šilhavý: Kostra týmu není neměnná, nominaci nikdo nebude mít za odměnu

„Jsem natěšený, těším se na kluky, na všechny lidi kolem nároďáku. Jsem rád, že konečně odstartujeme,“ líčil v reakci na to, že se na podzim (pokud opět nezasáhne vyšší moc) vrátí reprezentační fotbal.

Šilhavý měl kvůli pandemii koronaviru donedávna pracovně poněkud prázdný program, nyní už je však ve svém živlu.

Obráží ligové zápasy, mluví s potenciálními adepty na první podzimní nominaci, telefonuje si s reprezentanty, kterým běžely či stále běží soutěže v zahraničí.

Objevil jste nové adepty pro národní tým? Nebo je na to stále ještě brzy?

Nominace bude vznikat až za dva měsíce. Byl jsem na spoustě ligových zápasů, viděl jsem kluky, které jsme už v reprezentaci měli, někteří další si říkají o pozornost.

Můžete být konkrétní?

Samozřejmě se hodně skloňují mladí kluci ze Sparty, ale konkrétní bych být nechtěl. Náš záběr je širší, nejde jen o hráče z ligy, ale i o ty zvenku. Musíme před samotným srazem přihlédnout k aktuální formě, nedá se říct už teď, že někdo určitě pojede. Kostru sice máme, ale když někdo vyskočí, je jen dobře, že nám zamotá hlavu.

Je to třeba sparťan Adam Hložek?

Adam je velice zajímavý typ hráče, velký talent. Věřím, že se dostane hodně vysoko. V téhle chvíli ale nemůžu říct, že bude určitě v nominaci. Je mezi sledovanými hráči.

Co jeho spoluhráč Bořek Dočkal?

Platí pro něj totéž co pro ostatní. Bořek pro nás byl klíčovým hráčem, pak dlouho marodil, ale už se do toho dostává. Myslím, že i díky němu šla výkonnost Sparty nahoru.

Dalšími adepty by mohli být plzeňští záložníci Pavel Bucha, Lukáš Kalvach, Aleš Čermák...

Také je sledujeme. Plzeň se zvedla i díky nim.

Pojďme k obraně - jak se vám jeví devatenáctiletý slávista David Zima, který na jaře možná až nečekaně skvěle využil svou šanci na stoperu?

Velice zajímavý hráč, ale nechtěl bych přeskakovat. Ale není to tak, že když je někdo mladý, měl by dostat šanci. To není za odměnu! Trenéři jsou přitom chválení, když mladého hráče postaví. Mně je to jedno, mladej, starej, nebráním se ani jednomu. Na věk nekoukám, záleží, zda je pro tým platný.

Do té druhé kategorie by spadal Milan Škoda, který v Turecku válí a vstoupil do Klubu ligových kanonýrů.

Hned jsem mu gratuloval, posílali jsme si esemesky. Je to supr kluk a moc mu to přeju. Snad mu ta střelecká potence vydrží. Když to tam bude takhle sázet, proč by neměl šanci i on?

Zdá se, že skládání první nominace téměř po roce bude poměrně oříšek.

Nebude to jednoduché, ale je to lepší, než když ji skládáte z ničeho. Věřím, že vybereme správně.

Do mistrovství Evropy bude od září zbývat tři čtvrtě roku. Je to další šance pro fotbalisty, kteří se vám zatím tolik neukázali?

Sledovaní hráči, kteří si o triko říkají a opakovaně vykazují formu, dostanou šanci určitě. Nedá se ale říct, že bychom měli zkoušet celé jedenáctky nováčků v přípravných zápasech. Kluci nám v kvalifikaci ukázali, co v nich je, ale nedá se říct, že by kostra byla neměnná. Nikdo nebude mít reprezentaci za odměnu!

Poslední reprezentační zápas se hrál 17. listopadu. Je to pro vás velká komplikace?

Nemůžeme ovlivnit ani kondiční přípravu či herní vytíženost jednotlivců... Důležité pro nás je vysledovat formu a udělat správnou nominaci, aby v daný moment byli v reprezentaci ti nejlepší. Abychom uspěli.

V říjnu a listopadu budou součástí mezinárodních oken tři zápasy místo dosavadních dvou. Jak s tím naložíte?

Pro fotbalisty to nebude snadné, třeba pro ty, kteří budou se svými týmy hrát zápasy evropských pohárů. Budou hrát třikrát týdně a pak přijedou na sraz a znova tři zápasy? Ale věřím, že kluci budou připravení a že to zvládneme. Přemýšlíme, zda brát širší kádr, záleží, jestli by to UEFA vůbec povolila. Zatím nejsme rozhodnutí.

Jak vnímáte situaci kolem Patrika Schicka? Bylo by pro vás lepší, kdyby vyšlo setrvání v Lipsku, kde si zvykl a kde se mu daří?

Přál bych mu, aby udělal správný krok, ale nezáleží to jen na něm. Největší roli asi hrají peníze... Ale když jsem s ním mluvil, říkal, že Lipsko preferuje. Cítí se tam dobře, rozumí si s mladými kluky, kteří si nehrají na velké hvězdy. Je tam spokojený. Za mě by Lipsko bylo dobré. Ale věřím, že ať už bude hrát kdekoliv, bude připravený a střelecká forma mu vydrží.

Sledujete, jak si v anglické lize vede Tomáš Souček?

Těžké zápasy tam mu jen pomůžou, aby se dostal ještě výš. Tomáš je velký charakter, absolutní profík.

Ve West Hamu, který bojuje o udržení, zatím hostuje ze Slavie, která minulý týden oslavila obhajobu titulu. Zaslouženě?

Jo. Plzeň to trošku zdramatizovala, hrála velmi dobře, ale v přímém souboji se ukázalo, že Slavia má širší kádr, větší kvalitu. Za celou sezonu si titul zasloužila.