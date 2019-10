Slováci litují remízy v boji o Euro. Snad pomůžou Chorvati, věří Hapal

Kromě posledního Ázerbájdžánu zůstávají ve hře o postup na šampionát jak vedoucí Chorvatsko a druzí Slováci, tak třetí Maďarsko i čtvrtý Wales.



Ten ve čtvrtek z Trnavy odjel s cennou remízou 1:1, která mu do zbytku kvalifikace, v němž odehraje o jedno utkání víc než soupeři, dává slušnou šanci.

Tabulka sk. E Tým Z V R P S B 1. Chorvatsko 6 4 1 1 13:5 13 2. Slovensko 6 3 1 2 10:8 10 3. Maďarsko 6 3 0 3 7:9 9 4. Wales 5 2 1 2 5:5 7 5. Ázerbájdžán 5 0 1 4 5:13 1

Pokud v neděli porazí v Cardiffu nejsilnější tým skupiny Chorvatsko, vzhledem k lepšímu vzájemnému zápasu přeskočí Slováky a před listopadovými duely v Ázerbájdžánu a s Maďarskem bude mít boj o druhou pozici ve vlastních rukách.



„Samozřejmě, že to utkání budeme sledovat a bylo by fajn, kdyby nám Chorvati pomohli. I oni hrají o svůj výsledek,“ poznamenal Hapal.

Kvalifikační skupina E Los posledních zápasů Chorvatsko: Wales (venku), Slovensko (doma) Slovensko: Chorvatsko (venku), Ázerbájdžán (venku) Maďarsko: Ázerbájdžán (doma), Wales (venku) Wales: Chorvatsko (doma), Ázerbájdžán (venku), Maďarsko (doma)

Chorvaté pomohli Slovákům už ve čtvrtek, kdy snadno smázli Maďary 3:0. Aby postup oslavili už v průběhu říjnového srazu, potřebují nyní porazit Wales a zároveň věřit v maďarské zaváhání s Ázerbájdžánem.

„Ale spíš to vypadá, že se bude rozhodovat až v listopadu. Kdybychom Wales porazili - a měli jsme k tomu řadu příležitostí, velké šance, byla by pro nás celá situace snazší, takhle se to komplikuje,“ tuší slovenský kouč. „Nás ale každopádně čekají ještě dva zápasy, uvidíme, kolik bodů v nich získáme a na co to bude stačit.“

Cesta z kvalifikace na Euro je pro Slováky jedinou možností. V Lize národů kvůli sestupu z druhé divize nárok na opravu nemají. I proto tolik drží palce Chorvatům.

Kdyby si vicemistři světa zajistili postup už v říjnu, byl by to pro Hapalův tým ideální scénář, protože by soupeř v listopadovém vzájemném duelu teoreticky neměl o co hrát. Na závěr kvalifikace pak Slováci hrají proti Ázerbájdžánu.

S outsiderem skupiny se ještě utkají také Maďaři a Velšané, které následně v listopadu čeká také vzájemný zápas. I v něm se může rozhodovat.

Skupina E slibuje ještě velké drama.