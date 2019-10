Kompletní slávistická obrana proti Anglii? Jedna z možností

Je snadné si to představit.

Až trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý bude příští pátek skládat sestavu na kvalifikační hit proti Anglii, může mít rychle hotovo.

Stačí vzít základní jedenáctku ze Slavie, jejichž osm členů pozval, a doplnit například o středopolaře Pavelku z Kasimpasy, levé křídlo Jankta ze Sampdorie a útočníka Schicka z Lipska.

„V každé době byl klub, které měl v reprezentaci velké zastoupení. Dřív to byla Dukla, pak Bohemka nebo Sparta. Teď je to Slavia,“ připomíná Šilhavý.

Měl by reprezentační kouč Šilhavý nasadit v kvalifikaci proti Anglii kompletní slávistickou obranu?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 8. října 2019. Anketa je uzavřena. Ano 464 Ne 111

Osm hráčů z jednoho klubu v základní sestavě by v samostatné české historii nemělo obdoby. Ale rekord všech dob by to nebyl.

V první polovině osmdesátých let byla v československém mužstvu celá jedenáctka Bohemians i s náhradním brankářem a na hřiště se dostalo osm hráčů.

Dřív měli převahu hráči z Dukly, v devadesátých letech zase sparťané. Na Euru 2012 zase trenér Bílek zohlednil plzeňský vzmach, mistrovský titul a postup do Champions League.

Ale aby z jednoho klubu byla poskládána kompletní obrana, to se nestalo. Ta možnost je nyní reálná.

Krajní obránci Coufal s Bořilem hráli už v posledním kvalifikačním utkání v Černé Hoře (3:0).

Proti Anglii je ve hře minimálně jeden slávistický stoper, protože kapitán Suchý je zraněný. Vedle Čelůstky z Antalyasporu se nabízí nováček Hovorka, který má v posledních týdnech výbornou formu. Konkurentem mu je plzeňský Brabec.

„Davida Hovorku sleduju delší dobu, líbí se mi jeho charakter na hřišti, jak hraje, jaký je. Nikdy jsem s ním sice na klubové úrovni nepracoval, ale vím, jaký přínos má pro kabinu, jak to prožívá. I z toho pohledu jsme ho nominovali,“ podotkl reprezentační kouč.

A pokud by Šilhavý chtěl celou obranu slávistickou, může nasadit i Kúdelu.

„Kluci ze Slavie nás přesvědčili svými výkony i v Lize mistrů. V tom je naše výhoda, že je můžeme vidět v takových zápasech. Při absenci Marka Suchého a Tomáše Kalase jsme se rozhodli pro tohle řešení,“ vysvětlil Šilhavý nominaci Hovorky s Kúdelou.

Ani jeden z nich u zářijových duelů v Kosovu a Černé Hoře nebyl, i když Kúdelu kouč nominoval, ale on se omluvil. To hrozí i tentokrát, před středečním duelem Ligy mistrů proti Dortmundu Kúdela i Hovorka léčili lehká zranění.

Pokud budou fit, proti Anglii mohou být v základní sestavě všichni hráči, kteří jsou v nominaci. „V hlavě něco máme. Chceme navázat na naše lepší zápasy. Obrana celá ze slávistů? Klidně to tak být může,“ poznamenal kouč.

Zatímco nominace Kúdely s Hovorkou se čekat dala, překvapením je, že Šilhavý sáhl do brankářské trojice, což na první pohled nemusí vypadat jako citlivé rozhodnutí.

K jedničce Vaclíkovi, dvojce Pavlenkovi vzal slávistu Koláře, čímž se nedostalo na Koubka z bundesligového Augsburgu.

„Když se tady bavíme o Slavii, jak hraje dobře, tak do toho zapadá i Ondra Kolář. Je pro ně důležitým článkem sestavy, jeho výkony jsou velmi dobré. Nechtěli jsme jeho formu ignorovat a jeden z brankářů musel vypadnout. Je to jako s hráči v poli. Když někdo opakovaně bude hrát skvěle a my ho vezmeme, tak někdo jiný vypadne,“ vysvětlil Šilhavý.

Zbývající tři slávisté jsou záložníci, přičemž Masopust se Součkem patří i v reprezentaci do základní sestavy. Hušbauer byl náhradníkem.