Na Kosovo a Bulharsko bez Schicka, do reprezentace se vrací Kalas

Pokud fotbalová reprezentace příští čtvrtek v Plzni porazí Kosovo, postoupí na Euro 2020. Když zaváhá, dostane ještě možnost opravy v Bulharsku o tři dny později.

„Kosovo je pro všechny tak důležitý zápas, že do něj všichni jdeme s největší možnou motivací. Věřím, že na kýžené vítězství dosáhneme,“ prohlásil reprezentační kouč.

Musí se obejít bez hráče, který se postaral o většinu českých gólů. „Je mizivé procento, že by se Patrik stihl uzdravit. Je to spíš zbožné přání,“ podotkl Šilhavý k Schickovi, kterého přesto zařadil mezi náhradníky. „Využili jsme této možnosti, kdyby to náhodou vyšlo.“

Schick od říjnového přípravného utkání se Severním Irskem léčí poraněný kotník. Do klubu se z reprezentačního srazu vrátil se zdravotními potížemi už v září a Lipsko je naštvané. Do Česka vypouští jedovatá slova a obviňuje reprezentaci z nedodržení dohod. I proto šance, že by Schick byl k dispozici, je nulová.

„Když je hráč zraněný, tak samozřejmě v nominaci není. Jinak tuhle věc s Lipskem nechceme řešit přes média, je lepší se potkat a vysvětlit si to. Teď máme důležité zápasy, po kvalifikaci se k tomu vrátíme,“ řekl reprezentační manažer Libor Sionko.



„S Patrikem jsem mluvil a říkal, že už pomalu sám trénuje. Ale má tréninkové i herní manko, nevím, co by se muselo stát, aby přijel.“

V nominaci tak z útočníků jsou Zdeněk Ondrášek, říjnový hrdina proti Anglii, a Michael Krmenčík. „Ještě jednoho povoláme dodatečně,“ upozornil Šilhavý.

Největší šanci má nejspíš sparťan Libor Kozák, mezi náhradníky jsou ještě slávista Milan Škoda, jablonecký Michal Doležal, plzeňský Tomáš Chorý a Tomáš Necid z Den Haagu.

V kádru je momentálně dvacet hráčů včetně tří brankářů, vedle jednoho hrotového útočníka kouč dodatečně nominuje ještě krajního a středního záložníka. Pokud se neuzdraví plzeňský Jan Kopic, šance vzrostou u Matěje Vydry z Burnley. „Matěj je jeden z adeptů,“ podotkl Šilhavý.

Náhradníci brankář: Koubek; obránci: Hejda, Holeš, Řezník, Simič; záložníci: Barák, Černý, Hložek, Hořava, Kalvach, Kopic, Přikryl, Sadílek, Ševčík, Trávník, Vydra, Zmrhal; útočníci: Kozák, Škoda, Chorý, Doležal, Matoušek, Necid, Schick

Český národní tým se s Kosovem utká 14. listopadu v Plzni a o tři dny později zakončí kvalifikaci zápasem v Sofii, který se kvůli rasistickému chování fanoušků v říjnovém duelu Bulharska s Anglií bude hrát před prázdnými ochozy.

„Na Bulharsku zatím nemyslím. Ale pokud jde o to, že se hraje bez diváků, je to spíš výhoda pro nás. Každopádně atmosféra bude chybět i nám, nejen domácím,“ uvažoval Šilhavý.

Reprezentace je ve skupině A na postupovém druhém místě se ztrátou tří bodů na Anglii a jednobodovým náskokem na třetí Kosovo.