Jedna polostřela za 80 minut, to je hodně slabé, kritizoval se Ondrášek

Při svém debutu s Anglií rozhodl o vítězství 2:1 gólem, v následné přípravě se Severním Irskem se po jeho příchodu povedlo reprezentaci aspoň snížit na 2:3.

I ve čtvrtek s Kosovem, kdy si Češi zajistili triumfem 2:1 postup na Euro, byl Ondrášek platný. O utkání s Bulharskem se to však říci nedá.

„Těžko říct, proč to teď nevyšlo. Vypadalo to skoro jako s Kosovem, měli jsme balon, ale oni dali z první šance gól. Hráli jsme, co jsme chtěli, bohužel jen po vápno,“ uvedl třicetiletý Ondrášek.



Necítil jste bezmoc, že se k vám míče do šestnáctky tolik nedostávaly?

Ne. Jsem ale strašně zklamaný. Jedna polostřela za 80 minut, to je na útočníka hodně slabé. V šestnáctce bylo balonů málo a když už se tam dostal, byli jsme málo důrazní. Takhle se góly těžko střílejí. Teď už mám víceméně dovolenou, takže se můžu zamyslet, odpočinout a zase začít pracovat. Protože takhle to nejde.



Je škoda, že jste si opět pokazili dobrý dojem z předchozího utkání? Jako po Anglii se Severním Irskem?

Nenazval bych to škoda, nazval bych to prostě velké zklamání. Tenhle zápas jsme měli pod kontrolou, pak jsme zaspali při standardce a oni toho využili. Rozhodl důraz v šestnáctce. Po šestnáctku se hraje házená... Udělali jsme pro to málo.



Chyběla vám lehkost, větší rychlost směrem dopředu?

Lehkost ne. Když už jsme postoupili, jakou větší lehkost potřebujeme? Věděli jsme, co chceme hrát, jen bylo potřeba jít do vápna ve větším počtu a dát tam víc balonů. Tohle nebylo dost dobré.



Mohla se na výkonech podepsat podivná atmosféra? Stadion byl kvůli trestu od UEFA téměř prázdný.

Je to škoda, určitě. Když kotel fandí, ať už doma nebo venku, člověk tu atmosféru cítí a je to jiné. Pro oba týmy to nicméně bylo stejné, takže to nemá cenou nějak komentovat. Měli jsme nějaké fanoušky, jim patří velké díky, že přijeli až sem. Byli slyšet, i když jich nebylo tolik.

Bylo kvůli tomu těžké se do utkání dostat?

Ne, takovéhle výmluvy nemůžeme hledat. Je to zápas reprezentace! Všichni jsme chtěli vyhrát a nevyšlo to. Je to velké zklamání.

Probírali jste v kabině blížící se los Eura? Máte vysněnou destinaci?

To je strašně daleko, to vůbec. My se soustředili na utkání, chtěli jsme vyhrát - pro sebe, fanoušky, pro celý realizační tým. Los je 30. listopadu, já ani nevím, jak to je, protože jsem se nedávno dozvěděl, že se Euro bude hrát v celé Evropě.



Přemýšlíte už, co dělat, abyste se v nominaci udržel?

Připravit se co nejlíp na sezonu. Když budu nachystaný a budu makat, věřím, že šance je. Ale jednoduché to určitě nebude.

Je to pro vás velké lákadlo? Cítíte, že po povedených výkonech máte Euro blízko?

Co bylo, bylo. Bude se to hodnotit podle aktuální formy, ta bude důležité. Jak jsem řekl hned po Anglii: jeden nebo dva zápasy kariéru nedělají.