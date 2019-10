Jako ve Slavii to hrát nešlo, zjistil Kúdela během utkání v reprezentaci

Slávistický stoper byl součástí poločasu hrůzy, během kterého Češi od Severních Irů inkasovali tři góly. Na hřišti zůstal i po pauze a byl také u výrazného zlepšení. Češi nakonec v přípravném utkání v pondělí podlehli 2:3

„Škoda, že jsme nedali na tři tři. Aby si lidi mohli zakřičet ještě jednou, když nás pak hnali do útoku,“ litoval Kúdela.

V první půli na vás však pískali. Jak vám bylo?

Nic příjemného, nebylo to milé. Nula tři, tohle jsme nechtěli. V kabině jsme si něco řekli, jak budeme hrát, pak to bylo jinak.

Co se stalo? Bylo to kvůli deseti změnám v sestavě?

Nebudu se vymlouvat, že jsme nebyli sehraní. Jsme v reprezentaci a každý chce v zápase ukázat to nejlepší. Něco jsme si chtěli zkusit, ale vázlo to. Chyběl nápad, skoro všechno. Mohlo to vypadat, že skoro nevíme, co hrát. Já chtěl rozehrávat zezadu jako ve Slavii, ale po chvíli jsem zjistil, že to nejde.

Proč? Jak se projevilo?

Chyběl pohyb, nabídka. Nebyli jsme aktivní směrem dopředu a soupeř hrál dobře. Udělali jsme chyby, ty góly jsme si dali skoro sami. Mrzelo mě to, ale je to fakt, už s tím nic neudělám.

Po přestávce se hra výrazně změnila. Pomohla i vám změna parťáka ve stoperské dvojici?

Vůbec nejde o to, že přišel Ondra Čelůstka místo Stefana Simiče, šlo o celkovou změnu. Byli jsme hladovější, byly tam dravost, nápady, byli jsme v laufu. Škoda, že jsme nevyrovnali.

Přijde vám, že jste prvním poločasem zahodili tu slávu po vítězství nad Anglií?

Byla tady euforie. Vždyť kdo z vás novinářů věřil, že Anglii porazíme? Samozřejmě, že je škoda, že jsme se Severním Irskem prohráli. První půle mě hodně mrzí, je to zklamání.

Mohl za to špatný přístup?

Nemůžu mluvit za kluky, to musí každý sám za sebe. Ale reprezentujeme zemi, sebe, klub, takže špatně přistoupit k zápasu ani nejde. První poločas byl špatný, ve druhém přišlo zlepšení, tak bych to zhodnotil.

Aspoň jste euforii utlumili a za měsíc v rozhodujícím utkání kvalifikace proti Kosovu nebudou na vás tak velká očekávání.

Ne, očekávání bude i tak velké. S Kosovem půjde o hodně, bude to mnohem těžší. Měli jsme navázat na zápas s Anglií, hra i výsledek měly být lepší, abychom přilákali fanoušky.