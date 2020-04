Snad v září začneme zase hrát, říká reprezentační manažer Sionko

Sionko měl řešit podrobnosti ohledně červnového kempu v Itálii. Kvůli nemoci covid-19 přišla vniveč i jeho práce týkající se březnového turné v USA. Vrcholila i příprava k Euru, kde se národní mužstvo utká s vítězem play off, s Chorvatskem a s Anglií.

Jen ve skotském Edinburghu, kde měla reprezentace pobývat - protože úvodní dva duely sehraje v nedalekém Glasgow, byl Sionko třikrát. A ocenil by, kdyby objednaný hotel mohl národní tým využít příští léto, kdy se odložený šampionát má konat.

„Samozřejmě bych si přál, abychom mohli využít zázemí, které jsme vyjednali. Snažili jsme se, abychom v Itálii i na mistrovství Evropy měli co nejlepší podmínky. Ale tohle vám v současné situaci nikdo nepotvrdí, na tohle je ještě čas,“ řekl Sionko pro web FAČR.

UEFA kromě kontinentálního šampionátu odložila vzhledem k pandemii všechny reprezentační akce. Počítá s tím, že národní celky znovu začnou hrát až na podzim, kdy by měl odstartovat nový ročník Ligy národů.

Co bude s březnovými a červnovými zápasy, není jasné. UEFA nejprve březnový termín přesunula na červen a posléze odložila i letní duely. Hrát se mimo jiné mělo play off o postup na evropský šampionát.

„Snad v září začneme zase hrát. Doufám v to, ale na nějaké závěry je ještě asi brzy. Do září je spousta času. V Česku může být situace slušná, ale reprezentace létá po celé Evropě. V tuhle chvíli prostě nevíme, jak to bude na podzim vypadat u nás, natož v jiných zemích,“ poznamenal Sionko, kterému výrazně ubylo práce.

Kromě komunikace s UEFA ohledně ubytování či zázemí se může víc věnovat rodině. Děti hrají golf, který je i v dnešní době povolený, tak je vozím na tréninky,“ prohlásil Sionko. A přiznal, že mu fotbal už hodně chybí.

„Těším se, až se to zase rozjede, až se s trenéry potkáme v kanceláři. Těším se, až se zase začnou hrát zápasy a až se celý tým sejdeme na reprezentačním srazu. Těším se na úspěchy,“ uvedl. „Jasně, je fajn si trochu odpočinout, ale práce u reprezentace mě naplňuje, a tak doufám, že ji už brzy zase budu moct dělat naplno.“