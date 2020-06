KVÍZ: Mělo odstartovat šestnácté fotbalové Euro. Co si pamatujete z jeho dějin?

Šedesát let platilo, že se fotbalové mistrovství Evropy koná každé čtyři roky. Když pandemie koronaviru pravidelný cyklus narušila, redaktoři iDNES.cz připomněli kapitoly z historie šampionátu v obsáhlém seriálu. Četli jste pozorně všechny příběhy? Ověřte si své znalosti z dějin jednotlivých turnajů v následujícím kvízu.

Šampionát, který byl odložen na léto 2021, měl být revoluční fotbalovou událostí pro celý kontinent. Hostit ho mělo dvanáct měst od Dublinu až po Baku. Teď se čeká, co bude dál.



UEFA rozhodla o přeložení turnaje už 17. března. „Protože zdraví fanoušků, hráčů a realizačních týmů je pro nás na prvním místě,“ prohlásil prezident Aleksander Čeferin.

Češi by se už touhle dobou chystali na své základně v Edinburghu, za sebou by měli přípravné zápasy s Itálií i Rakouskem a odpočítávali by poslední dny do vstupu do turnaje. Zahájit ho měli 15. června v glasgowském Hampden Parku.

Odložené Euro by mělo příští léto začít 11. června, byť zatím není jasné, v jaké podobě. Je pravděpodobné, že se počet hostitelských stadionů sníží.