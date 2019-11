Klíčový týden nadešel. A otázka před Kosovem se nabízí: koho do útoku?

Národní tým se sešel během pondělka jako tradičně v pražském hotelu Don Giovanni. Do Plzně, kde odehraje čtvrteční utkání proti Kosovu, se přesune v úterý.

„Budeme mít méně času na taktické věci, veškerou práci směrem k zápasu musíme udělat během úterka, protože na středečním oficiálním tréninku v Plzni už toho prostoru bude minimum,“ podotkl Chytrý. „Ale bereme to, jak to je. Neřekl bych, že jsme před klíčovým duelem v napětí, ale uvědomujeme si, jaká je situace. Na atmosféře v týmu to jistě cítit je.“

Čeští fotbalisté jsou v ošidné situaci.

Program Česko - Kosovo

ve čtvrtek 14. listopadu od 20.45 v Plzni Bulharsko - Česko

v neděli 17. listopadu od 18.00 v Sofii

Kvalifikaci odehráli solidně, po neúspěšné éře pod bývalým trenérem Karlem Jarolímem získali zpátky fanoušky a širší fotbalovou veřejnost. Až na výpadek v Kosovu, kde v září podlehli 1:2, se výkonnostně zvedli, což vyvrcholilo senzačním říjnovým skalpem Anglie. Jenže pokud jim nyní znovu nevyjde duel proti nevyzpytatelnému Kosovu, všechno může být zapomenuto.

A v Bulharsku, kde v neděli nastoupí ve zbrusu nových svítivě zelených dresech, by pak postup na Euro z kvalifikace už neměli pod kontrolou. A to si nikdo z nich nepřeje.

„Může pro nás být výhodou, že po vítězství nad Anglií jdeme do duelu s Kosovem z druhého místa. Soupeř bude naopak pod větším tlakem, což v zápase může sehrát určitou roli,“ myslí si Chytrý.

S trenérským štábem budou před utkáním řešit především otázku, kým nahradit v útoku zraněného Patrika Schicka, který dosud v kvalifikaci nastoupil do všech šesti zápasů a vstřelil v nich čtyři góly.

„Je to pro nás velké téma. Určité myšlenky máme, ale chceme vycházet z toho, jak se kluci budou prezentovat na tréninku,“ podotkl jeden z koučů.

V úvahu přichází Zdeněk Ondrášek, nečekaný hrdina posledního srazu, který jako střídající skolil Anglii. Jenže ten zase od poloviny října neodehrál jediný soutěžní zápas, protože Dallas v zámořské Major League Soccer vypadl z play off.

Podobným typem je Michael Krmenčík, ještě na startu Šilhavého éry reprezentační útočná jednička. Po vážném zranění kolene se ale plzeňský střelec do ideální formy pořád ještě nedostal.



Dodatečně povolaný Martin Doležal bude pravděpodobně plnit roli náhradníka.

„Absence Patrika je pro nás určitě oslabením, ale v týmu máme skvělé útočníky,“ tvrdí záložník Alex Král. „Například Ondra zažil snový debut s Anglií, Krmelec v poslední době taky odehrál dobré zápasy v lize. Myslím, že na to budeme připravení.“



„Uvidíme, kdo z nich nastoupí. Že Zdeněk během posledního měsíce nehrál, nemusí být vyloženě nevýhoda. Před červnovým srazem na tom byla spousta kluků podobně, dá se s tím vypořádat,“ věří asistent hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého, který má jinak k dispozici stejnou jedenáctku, která v říjnu slavně zvládla duel s Anglií.

A k tomu uzdraveného Pavla Kadeřábka, jenž se ze sestavy pokusí vytlačit z pozice pravého beka Vladimíra Coufala. Nebo ne?

„Může nastoupit i výš, na pravém křídle, jako to svého času v reprezentaci zvládal Theo Gebre Selassie,“ naznačil jednu z možností kouč Chytrý. „Ale přesně tohle jsme si s trenéry přáli: mít k dispozici špičkové hráče, kteří budou hrát za své kluby, a my se jen budeme rozhodovat, kterého z nich nasadíme. To jsou přece příjemné starosti.“