Fotbalisty čeká zvláštní kulisa. Přes sto hostů z Česka, přijdou také děti?

„Bude těžší se v hlavách na zápas připravit. Žádný fotbalista nehraje před prázdnými tribunami rád, máme rádi dobrou atmosféru. Ale víme o tom dlouho a nesmíme to podcenit,“ upozorňuje kapitán Vladimír Darida, který podobnou kulisu zažil v dresu Plzně.



„Hráli jsme odvetu osmifinále Evropské ligy na Fenerbahce,“ vybavil si utkání z března 2013, které pro Viktorii znamenalo po remíze 1:1 (a předchozí domácí porážce 0:1) konec v soutěži. „Příjemné to samozřejmě není.“

Bulhaři pykají za nepřístojnosti během předchozího domácího střetnutí s Anglií (0:6). Několik příznivců rasisticky uráželo soupeřovy hráče tmavé pleti, chuligáni napodobovali opičí skřeky, sudí duel dokonce dvakrát přerušil.

„Když se podívám, jak to probíhá u nás, nevybavuju si problém s fanoušky. Lidi fandí dobře, slušně, až na občasné výjimky, tomu nejde zabránit. U nás v Čechách jsou slušní fandové,“ podotkl Darida a zamyslel se nad kolektivní vinou.



„Je to těžké, ale takhle to většinou bývá. I kolektiv by se měl postarat o to, aby nebyl nějaký problém. I když mezi fanoušky je to samozřejmě složité,“ prohlásil český záložník.

Protože UEFA na Bulhary kvůli předchozím nepokojům pohlížela jako na recidivisty, zavřela stadion pro duel s Českem, nařídila zaplatit přes dva miliony korun na pokutách a uložila jim na další dva roky podmínku.

Přesto existuje cesta, jak závěrečné kvalifikační klání aspoň někomu zpřístupnit. Nedávno ji využil třeba Slovan Bratislava, který využil povolení UEFA: ta v podobných případech dovoluje naplnit tribuny dětmi do 14 let.

Podle informací od místních nicméně nehrozí podobný obrázek jako v září na Tehelném poli, kde Slovan hnaly za výhrou 4:2 nad Besiktasem tisíce dětí. V Sofii by jich do ochozů mohlo přijít zhruba pár stovek.

„Slyšel jsem, že možná přijdou. Jestli překřičí naše fanoušky, kteří s námi přicestovali, bylo by to dobře,“ pousmál se kouč Šilhavý. Z Česka bude na stadionu přítomno 150 zástupců – hostů a partnerů reprezentace. Přesný počet určuje protokol UEFA.

„Motivace na zápas nebude jednoduchá, tohle se stává málokdy, většinou v přípravě. Jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. Pro fotbal to není dobré, hraje se pro diváky. Hráči, my všichni, potřebujeme kontakt s fanoušky,“ dodal Šilhavý.