Bulharští fotbalisté jsou bez trenéra, Balakov rezignoval

Jeho svěřenci v pondělí v Sofii podlehli anglickému týmu 0:6 a domácí fanoušci během utkání rasisticky uráželi hostující hráče a hajlovali.

Bulharům za opakované projevy rasismu v hledišti hrozí trest a může se stát, že čeští fotbalisté budou hrát 17. listopadu v Sofii na stadionu bez diváků. Skandální chování diváků už stálo místo šéfa bulharského fotbalu Borise Michajlova, policie zatím zadržela jedenáct fanoušků.

„Neopouštím kluky jen tak a neutíkám před odpovědností. Probrali jsme to ze všech stran, než jsem se rozhodl odstoupit. Situace není růžová,“ uvedl Balakov. „Nikdy jsem nepracoval jako trenér v takové atmosféře. Hráči byli tak vystresovaní tím, co se dělo na stadionu, že neměli sílu vzdorovat. Udělali jsme, co bylo potřeba k zajištění bezpečnosti. Bulharsko není rasistická země,“ prohlásil třiapadesátiletý kouč.

Na tiskové konferenci po zápase Balakov tvrdil, že žádné rasistické urážky od fanoušků neslyšel. Později se podle agentury Reuters za chování diváků anglickému týmu e-mailem omluvil.

Bývalý záložník Stuttgartu a Sportingu Lisabon přišel k národnímu mužstvu v květnu. Premiéru si odbyl v Praze proti českému výběru, kterému Bulhaři podlehli 1:2. S reprezentací pak člen All Star týmu na mistrovství světa v USA v roce 1994 prohrál ještě čtyřikrát, pouze v Černé Hoře uhrál remízu 0:0. V kvalifikační skupině A jsou bulharští fotbalisté předposlední s třemi body ze sedmi utkání.

Úkolem najít jeho nástupce byl pověřen Balakovův někdejší spoluhráč z reprezentace Jordan Lečkov, který je místopředsedou bulharské fotbalové unie.