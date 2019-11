Anglie bez Sterlinga. Kouč vyřadil hvězdu kvůli konfliktu se spoluhráčem

„Jedním z našich největších úkolů je oddělit klubovou rivalitu a národní tým, ale emoce z nedělního utkání byly ještě příliš čerstvé,“ uvedl anglický trenér Gareth Southgate, který po konfliktu vyřadil Sterlinga, známějšího z dvojice fotbalistů, z týmu pro čtvrteční utkání proti Černé Hoře.

Pro poslední duel skupiny v Kosovu by měl být Sterling opět k dispozici.

„Cítím, že jsme učinili ten správný krok v zájmu týmu. Rozhodnutí padlo se souhlasem celého mužstva,“ dodal anglický reprezentační kouč.

Není jasné, proč po krátké rozepři mezi dvěma hráči byl z mužstva pro nadcházející utkání vyřazen pouze Sterling. On sám později incident komentoval na svých sociálních sítích.

„Jsme ve sportu, který je emocionálně hodně vypjatý, a já uznávám, že jsem se neudržel. S Joem jsme měli výměnu názorů, kterou jsme vyřešili, celé jsme si to vyříkali a jdeme dál. Byla to záležitost pěti, deseti sekund, je to za námi a nebudeme z toho dělat žádnou vědu. Soustřeďme se na čtvrteční zápas,“ napsal Sterling, autor osmi kvalifikačních gólů.

Z rozhodnutí trenéra přijde o tisící anglický reprezentační zápas. Lídr skupiny A si v něm proti Černé Hoře může zajistit postup na mistrovství Evropy, k čemuž mu stačí vítězství. Pokud souběžně hraný duel Česka s Kosovem skončí remízou, bude Angličanům stačit také bod.