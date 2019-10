Šilhavý: První poločas devalvoval Anglii. Ale získali jsme informace

„Samozřejmě, bylo to tak,“ přiznal zklamaný Šilhavý. „Ale důležité je, že to byla příprava, že jsme mohli šestkrát střídat. Udělali jsme změny a vyplatilo se. První poločas byl hodně špatný, takhle hrát nechceme. Ale jsou to pro nás důležité informace do dalších zápasů a nominací.“

Byl jste rozčarovaný z toho, jak náhradníci naložili se svou šancí?

Byl jsem hodně rozčarovaný. První půli beru jako devalvaci výkonu s Anglií. Ale neřekl bych, že byl problém v přístupu. Nebylo to tak, že by hráči nechtěli bojovat a běhat. Jenže mi tam chyběla herní odvaha. Špatné osobní souboje, málo pohybu, nikdo to nechtěl vzít na sebe. Z toho jsem zklamaný.

Nelitoval jste potom toho, jakou sestavu jste postavil? Nebyla chyba, že ze zápasu proti Anglii zůstal v základu jen záložník Král?

Určitě jsme si nepředstavovali, že budeme prohrávat 0:3 v poločase, ale informace, které jsme dostali, jsou pro nás důležité. Kdy jindy je získat, než v přípravě? Za měsíc hrajeme o život, o Euro, tak musíme vědět, s kým do závěru kvalifikace půjdeme.

Nebylo by lepší nasadit spíš ozkoušenou sestavu, aby hráči před klíčovými zápasy pocvičili součinnost?

Rozhodli jsme se dopředu, že to uděláme takhle. Každý může mít jiný názor, ale informace, které jsme získali, jsou pro nás cennější, než kdyby hrál stejný nebo podobný tým jako proti Anglii. Mohli jsme hodnotit platnost pro tým, jestli hráč vyhrává souboje, plní taktické pokyny, jestli je aktivní. Porovnání prvního a druhého poločasu v tomhle odhalilo znatelný rozdíl.

Může se to projevit v dalších nominacích? Zavřel si někdo dveře?

Zápas nám měl ukázat, v jaké je kdo formě, jestli s nimi počítat, nebo ne. To splnilo účel dokonale.

Takže? Souhlasíte, že třeba záložník Krejčí se na pozici levého obránce moc neosvědčil?

Nechtěl bych hned po zápase hodnotit jednotlivé hráče.

Ani útočníka Ondráška, kterému se naopak oba zápasy povedly?

Samozřejmě jsme za něj rádi, protože takové hráče publikum miluje. Dal gól s Anglií, tady na další nahrál a ještě byl sám blízko skórování. Zapískali mu faul, zlobili se, pak mi říkal: Šel jsem do toho, viděl jsem míč v síti a chtěl gól, tak jsem šel do boje... Musí se někdy krotit, ale takový typ útočníka je nepříjemný pro každého obránce.

Mrzí vás víc porážka se Severním Irskem, nebo to, že Kosovo, se kterým se perete o postup, vyhrálo nad Černou Horou?

Každá porážka mrzí, zvlášť doma. Kosovo neovlivníme, samozřejmě bychom si přáli, aby klopýtlo - výchozí pozice by byla mnohem lepší. Ale asi nikdo nečekal, že porazíme Anglii. Takže i když vyhráli, jsou pořád o bod za námi.

Už máte představu o nominaci na závěr kvalifikace?

Základ zůstane stejný. Teď se nám zranil Hovorka, sledujeme Baráka, čekáme na Kalase, Skaláka, Vydru, jestli začnou hrát... Pokud budou tihle kluci zdraví, mohou se tam objevit, ale gró nominace bude z tohoto srazu.