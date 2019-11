Svou roli neřeším. Hlavně ať na Euro postoupíme, přeje si obránce Brabec

Pokud Češi zvítězí, budou mít Euro 2020 jisté. A slavit před domácím plzeňským publikem by bylo pro Brabce ještě příjemnější.



O poslední ligové utkání Viktorie jste ale kvůli karetnímu trestu přišel. Nevypadl jste z rytmu?

Ne, hrál jsem v poslední době dost, přestože nejsme v pohárech. Myslím, že naopak mi to může zvýšit chuť.

Čím to, že jste se dostal v průběhu podzimu do reprezentační formy?

Dostávám příležitosti, v Plzni mi věří, což moji výkonnost asi zlepšuje. Jako tým jsme celkově předváděli dobré výkony, jen mě mrzí, že v některých z posledních utkání se nám nepodařilo vstřelit tolik branek, kolik jsme potřebovali k vítězství.

Sedí vám styl, který trenér Pavel Vrba v Plzni praktikuje?

Dá se to tak říct. Snažíme se hrát i vzadu, což mi vyhovuje víc než to jenom někam práskat, i když na to mnohdy nevypadám. Hrát fotbal je samozřejmě zábavnější.

Česko - Kosovo Sledujte ve čtvrtek od 20.45 hodin online.

Cítíte, že v národním týmu nabývá vaše role na důležitosti?

Ani bych neřekl. Jezdím na srazy už delší dobu a nikdy jsem neřešil, jestli jsem jednička, dvojka, nebo třeba až čtyřka. Tohle jde stranou. Prostě dělám všechno, abychom vyhrávali, ať už v kabině pro kluky, tak i na hřišti. I kdybych ve čtvrtek šanci nedostal, tak se pro mě nic nezmění. Důležité je být připravený, což se očekává od nás všech, co tu jsme.

Minule proti Anglii klaplo všechno. Vyhráli jste, dokonce jste dal gól.

Obrovský zážitek. Plný stadion, takový průběh... Krásné a úžasné.

Teď vás čeká Kosovo. Berete to jako duel o všechno? Máte k dobru ještě případně utkání v Bulharsku.

Ocitli jsme se v pozici, že pokud vyhrajeme, tak postoupíme. Je to klíčové, už to chceme zlomit. Kosovo je náš hlavní konkurent, tak chceme potvrdit, že na Euro patříme my, ne oni. Věřím, že využijeme výhody domácího prostředí.

Jak byste Kosovo jako protivníka charakterizoval?

Když jsem viděl první utkání, tak hodně těžilo z toho, že hrálo doma. Když se koukneme na kosovskou soupisku a kde jejich hráči nastupují, tak je jasné, že se jedná o kvalitní tým. Slabí nejsou určitě, nečeká nás jednoduchá práce.

Ofenzivně je na tom dobře, tři góly dalo i Anglii...

S Anglií se to moc srovnávat nedá. Je tam Vedat Muriqi, kterého znám osobně z působení v tureckém Rizesporu. Je to hodně kvalitní útočník, což teď potvrzuje ve Fenerbahce. Takový silový typ, navíc létá celých devadesát minut. Tým z něj cítí, jak maká. Rozhodně jim pomáhá. Věřím ale, že si s ním dokážeme poradit.

Zůstáváte v kontaktu?

Ne. Před i po prvním utkání jsme se bavili, ale jinak si nepíšeme.

Byl jste potěšený, když jste zjistil, že se bude hrát právě v Doosan Areně?

Doufám, že bude vyprodáno. Jsem rád, že se hraje v Plzni. Uvidíme, kdo z hráčů Viktorky dostane příležitost. Hlavně aby to skončilo vítězstvím.

Přesto pro vás Plzeň asi ještě domovem úplně není.

Už jsem tam přes půl roku, takže jsem si zvykl. Ale jestli mi to nějak pomůže, si řekneme až po zápase. Kdybych hrál, tak to nějaká výhoda bude. Je nás tam však jedenáct, jeden člověk toho tolik neovlivní.

Dají se nějak porovnat role a styl hry, které máte v Plzni a v národním týmu?

Spíš jde o soupeře. Tím, že nehrajeme s Viktorkou evropské poháry, tak najednou musím v reprezentaci přepnout na mezinárodní kvalitu. Člověk musí být opatrnější.

Jak moc vám poháry scházejí?

Mrzí mě, že je nehrajeme, aspoň Evropskou ligu. Je to škoda, utkání by bylo víc, mančaft je na to široký dost. O to víc teď třeba náhradníci strádají, protože nemůžou dostat tolik prostoru.

V lize ztrácíte jedenáct bodů. Je boj o titul vůbec ještě reálný?

To závisí jenom na Slavii. Doufám, že se s ní ještě dvakrát potkáme, ale to je o šesti bodech. Daří se jí, má fazonu. Její hra přináší kredit celému českému fotbalu.

Bral byste případné druhé místo jako úspěch?

Záleží spíš na vedení. Když ale jede Slavia takovým tempem, tak nám asi nic jiného než druhé místo nezbývá. Pro nás je v tuhle chvíli klíčové, abychom ho uhráli. Zároveň musíme doufat, že Slavia nějaké ty body poztrácí. Ještě nejsme ani v polovině ligy. Chceme zase bojovat o poháry, tam vede cesta třeba i přes MOL Cup.