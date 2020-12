Program fotbalového mistrovství Evropy 2021 (11. června až 11. července)

Titul obhajuje Portugalsko, které ve finále v roce 2016 přemohlo domácí Francii 1:0 po prodloužení.

Euro se původně mělo uskutečnit v červnu a v červenci 2020, ale kvůli pandemii koronaviru ho vedení Evropské fotbalové unie (UEFA) o rok posunulo. To je jediná podstatná změna.

Podruhé v historii se závěrečného turnaje zúčastní čtyřiadvacet zemí, čili takřka polovina všech evropských národních mužstev.

A také zůstává herní plán s dvanácti městy ve dvanácti různých zemích. Každá ze šesti skupin se odehraje ve dvou metropolích.

Je to na počest šedesátiletého výročí od prvního evropského šampionátu, jak to v červnu 2012 navrhl tehdejší předseda UEFA Michel Platini.

Hostitelskými městy jsou vedle Říma také Baku (skupina A), Kodaň, Petrohrad (skupina B), Amsterdam, Bukurešť (skupina C), Londýn, Glasgow (skupina D), Bilbao, Dublin (skupina E), Mnichov a Budapešť (skupina F).

Největší porci zápasů hostí londýnské Wembley, vedle tří utkání Anglie ve skupině také obě semifinále a finále.

Další pořadatelská města mají vedle tří skupinových zápasů po jednom duelu v play off: Baku, Mnichov, Řím a Petrohrad dostaly čtvrtfinále, ostatní osmifinále.

Jednu ze skupin dostal na starost i Brusel, ale kvůli průtahům s rekonstrukcí stadionu v prosinci 2017 vypadl a jeho zápasy dostal Londýn.

Los soutěže Euro 2021 Základní skupiny - Skupina A 12. 6. 2021 Turecko Itálie 21:00 13. 6. 2021 Wales Švýcarsko 15:00 17. 6. 2021 Turecko Wales 18:00 17. 6. 2021 Itálie Švýcarsko 21:00 21. 6. 2021 Itálie Wales 18:00 21. 6. 2021 Švýcarsko Turecko 21:00 Základní skupiny - Skupina B 13. 6. 2021 Dánsko Finsko 18:00 13. 6. 2021 Belgie Rusko 21:00 17. 6. 2021 Finsko Rusko 15:00 18. 6. 2021 Dánsko Belgie 18:00 22. 6. 2021 Rusko Dánsko 21:00 22. 6. 2021 Finsko Belgie 21:00 Základní skupiny - Skupina C 14. 6. 2021 Rakousko S. Makedonie 18:00 14. 6. 2021 Nizozemsko Ukrajina 21:00 18. 6. 2021 Ukrajina S. Makedonie 15:00 18. 6. 2021 Nizozemsko Rakousko 21:00 22. 6. 2021 S. Makedonie Nizozemsko 18:00 22. 6. 2021 Ukrajina Rakousko 18:00 Základní skupiny - Skupina D 14. 6. 2021 Anglie Chorvatsko 15:00 15. 6. 2021 Skotsko Česko 15:00 19. 6. 2021 Chorvatsko Česko 18:00 19. 6. 2021 Anglie Skotsko 21:00 23. 6. 2021 Česko Anglie 21:00 23. 6. 2021 Chorvatsko Skotsko 21:00 Základní skupiny - Skupina E 15. 6. 2021 Polsko Slovensko 18:00 15. 6. 2021 Španělsko Švédsko 21:00 19. 6. 2021 Švédsko Slovensko 15:00 20. 6. 2021 Španělsko Polsko 21:00 24. 6. 2021 Slovensko Španělsko 18:00 24. 6. 2021 Švédsko Polsko 18:00 Základní skupiny - Skupina F 16. 6. 2021 Maďarsko Portugalsko 18:00 16. 6. 2021 Francie Německo 21:00 20. 6. 2021 Maďarsko Francie 15:00 20. 6. 2021 Portugalsko Německo 18:00 24. 6. 2021 Německo Maďarsko 21:00 24. 6. 2021 Portugalsko Francie 21:00 Osmifinále - Osmifinále 1 27. 6. 2021 2A 2B 18:00 Osmifinále - Osmifinále 2 27. 6. 2021 1A 2C 21:00 Osmifinále - Osmifinále 3 28. 6. 2021 1C 3DEF 18:00 Osmifinále - Osmifinále 4 28. 6. 2021 1B 3ADEF 21:00 Osmifinále - Osmifinále 5 29. 6. 2021 2D 2E 18:00 Osmifinále - Osmifinále 6 29. 6. 2021 1F 3ABC 21:00 Osmifinále - Osmifinále 7 30. 6. 2021 1D 2F 18:00 Osmifinále - Osmifinále 8 30. 6. 2021 1E 3ABCD 21:00 Čtvrtfinále - Čtvrtfinále 1 3. 7. 2021 Osmif_6 Osmif_5 18:00 Čtvrtfinále - Čtvrtfinále 2 3. 7. 2021 Osmif_4 Osmif_2 21:00 Čtvrtfinále - Čtvrtfinále 3 4. 7. 2021 Osmif_3 Osmif_1 18:00 Čtvrtfinále - Čtvrtfinále 4 4. 7. 2021 Osmif_8 Osmif_7 21:00 Semifinále - Semifinále 1 7. 7. 2021 Čtvrtf_2 Čtvrtf_1 21:00 Semifinále - Semifinále 2 8. 7. 2021 Čtvrtf_4 Čtvrtf_3 21:00 Finále - Finále 12. 7. 2021 Semif_1 Semif_2 21:00

Česká reprezentace se ve skupině D utká se Skotskem, Chorvatskem a Anglií, přičemž úvodní dva duely sehraje v glasgowském Hampden Parku a poslední zápas proti favorizované Anglii v Londýně ve Wembley.

Česko ve své samostatné historii ještě na kontinentálním mistrovství nechybělo. V roce 1996 bylo stříbrné, o čtyři roky později nepostoupilo ze skupiny. V roce 2004 bylo třetí, pak opět skončilo už v základní skupině. V roce 2012 dosáhlo na čtvrtfinále, naposledy v roce 2016 z toho byla poslední příčka ve skupině.

Na blížícím se turnaji má velkou šanci se do play off probít, do osmifinále totiž postoupí první dva týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší mužstva z třetích míst.