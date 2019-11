Rachejtle nad Letnou i památná noc v Mnichově. Sedm českých postupů

Od vzniku samostatného Česka v roce 1993 fotbalisté nikdy nechyběli na Euru. Dokázaly to už jen Španělsko, Itálie, Francie, Portugalsko a Německo.

Češi svou kvalifikační skupinu pětkrát vyhráli, jednou museli do baráže a letos postupují z druhé příčky.

Euro 1996 Rozhodující zápas 15. listopadu 1995 Česko - Lucembursko 3:0 (37. a 46. Drulák, 59. Berger) Sestava Česka: Kouba - Kadlec - Látal, Suchopárek, Hapal - Nedvěd, Němeček (70. Poborský), Frýdek, Berger (82. Šmicer) - Drulák, Kuka (85. Kuka).

Nad pražskou Letnou létaly rachejtle, nebe na oslavu historického postupu ozářil ohňostroj jak na Silvestra.

Češi museli porazit Lucembursko, aby měli šanci aspoň na baráž. Nakonec díky výhře Nizozemska nad Norskem postoupili přímo z první příčky.

Rozhodující zápas byl ten poslední, přes dvacet tisíc lidí na Letné na gól čekalo do 37. minuty. Nedvěd od levé čáry poslal dlouhý centr, ve vápně se do míče akrobaticky položil Drulák a krásným volejem skóroval. Do hlediště pak posílal polibky.

I druhou branku vstřelil drnovický útočník, pohlídal si ofsajd a počkal, než se Berger probije středem pole. Hostujícího brankáře překonal přízemní střelou z patnácti metrů. Při oslavě gólu se na vlhkém trávníku sklouzl po břiše a radostí bušil pěstí do země.

Běžela 46. minuta a Češi věděli, že vítězství už jim neuteče.

Třetí gól dal v 59. minutě Berger, dostal dlouhý pas za obranu a vybíhajícího brankáře přehodil.

Když vzápětí z Rotterdamu přilétla zpráva, že Nizozemci smetli Norsko 3:0, Češi se vyšvihli na první příčku ve skupině a zajistili si přímý postup. Vedle ohňostroje zněla Letnou píseň „Vzhůru, vzhůru, vzhůru do Anglie!“ od Karla Šípa.

Češi tenkrát v kvalifikaci neprohráli s Nizozemskem ani se silným Norskem, které do závěrečného kola vedlo skupinu a pak nešlo ani do baráže. Ale body ztratili svěřenci trenéra Uhrina v Lucembursku a remízou na Maltě. Schylovalo se k trapasu, ale ve zbývajících čtyřech duelech uhráli klíčovou remízu v Norsku, pak ho porazili doma, vyhráli v Bělorusku a na závěr zdolali Lucembursko.

Euro 2000 Rozhodující zápas, 9. června 1999 Česko - Skotsko 3:2 (65. Řepka, 75. Kuka, 87. Koller - 30. Ritchie, 62. Johnston) Sestava Česka: Srníček - Suchopárek - Horňák, Řepka, Němec - Poborský (69. Koller), M. Hašek (60. Baranek), Nedvěd, Berger - Šmicer, Lokvenc (69. Kuka).

Zatímco v předchozí kvalifikaci fanoušci trnuli do poslední možné chvíle, v boji o Euro 2000 bylo hotovo rok před šampionátem a pět měsíců před koncem kvalifikace.

Češi pod vedením Jozefa Chovance vytvořili světový rekord v kvalifikaci, jako první tým v historii vyhráli všechna utkání. Ve svém sedmém vystoupení doma otočili duel se Skotskem z 0:2 na 3:2 a na Letné se zase slavilo.

Skotové vedli díky dvěma hlavičkám a na oslavy to nevypadalo. K obratu zavelel stoper Řepka, v 65. minutě přizvedl centr z rohu a míč se obloučkem snesl přes gólmana ke vzdálenější tyči.

Češi rychle vzali míč a hnali se za dalším gólem. Dal ho střídající Kuka, dostal kolmici za obranu, zasprintoval a vypálil. Brankář Sullivan si na míč sáhl, ale vytěsnit mimo tyče ho nedokázal.

Tři minuty před koncem jistotu trefil další náhradník Koller, po centru z pravé strany hlavičkoval do země a od ní se míč odrazil pod břevno. Sullivan neměl nárok.

Češi měli po sedmi zápasech 21 bodů a nedostižný třináctibodový náskok před Skotskem a Bosnou. Obě mužstva čekala ještě čtyři zápasy.

Euro 2004 Rozhodující zápas 10. září 2003 Česko - Nizozemsko 3:1 (14. Koller z pen., 37. Poborský, 90. Baroš - 60. Van der Vaart) Sestava Česko: Čech - Grygera (25. T. Hübschman), Bolf, Jiránek, Ujfaluši - Poborský, Rosický (61. Baroš), Galásek, Šmicer (81. Vachoušek), Nedvěd - Koller.

Po šesti zápasech měly Česko a Nizozemsko pět výher a remízu ze vzájemného utkání. Bylo jasné, že vítěz druhého vzájemného duelu v Praze vyhraje skupinu a zajistí si přímý postup.

Pro domácí se duel vyvíjel náramně, po Rosického přihrávce se do vyložené šance řítil Poborský, kterého zezadu fauloval Davids. Červená karta pro Davidse, penalta, z níž Koller dal na 1:0.

Nizozemci útočili i v oslabení, ale ve 38. minutě Nedvěd vyslal do brejku Poborského, který dloubákem přehodil Van der Sara. Za postranní čárou skočil do náruče rozcvičujícímu se Barošovi.

Hosty do zápasu vrátil po hodině hry Van der Vaart, tehdy dvacetiletý talent z Ajaxu. Z první napálil odražený míč z hranice šestnáctky, rána byla tak prudká, že i když šla kolem Čecha, ten vůbec nedokázal reagovat.

Souboj byl napínavý až do konce, české vítězství a postup z prvního místa stvrdil v nastavení Baroš, který běžel z poloviny hřiště sám na bránu. Van der Sarovi se vyhnul ještě před vápnem, když si ho obhodil.

Češi pak končili kvalifikaci v Rakousku, kde s náhradníky v sestavě vyhráli 3:2.

Euro 2008 Rozhodující zápas 17. října 2007 Německo - Česko 0:3 (2. Sionko, 23. Matějovský, 64. Plašil) Sestava Česka: Čech - Pospěch, Kováč, Rozehnal, Ujfaluši - Sionko (58. Vlček ), Galásek, Matějovský, Plašil, Pudil (73. Kulič ) - Koller (80. Fenin )

Jedno z nejpamátnějších utkání v samostatné české historii. Němci si čtyři dny před soubojem v Mnichově zajistili postup remízou v Irsku, čímž pomohli i Čechům, protože obrali jejich protivníka v boji o druhou příčku.

A pak se nestačili divit, jak s nimi Češi zacvičili. Přitom z různých důvodů trenér Brückner nemohl nasadit Baroše, Jankulovského, Grygeru, těsně před zápasem vypadl i Rosický.

Vytáhli se jejich zástupci, především Matějovský s Plašilem. Byl to jejich zápas. Na hřišti dominovali a ještě dali gól.

Mnichovskou arénu zmrazil už po pár vteřinách Sionko. Plašilův pas si ve vápně zpracoval Koller, přiťukl Sionkovi, který snadno poslal míč za záda Hildebranda. Při gólové akci byli Koller se Sionkem před německým brankářem úplně sami, Němcům se je nepodařilo vystavit do ofsajdu.

Druhý gól dal Matějovský po krásné individuální akci, po výkopu Čecha mu míč sklepl Koller a záložník se probil středem pole až před brankáře.

I třetí branka byla úžasná. Po rychlé akci si Plašil naběhl středem, dostal pas z levé strany od Pudila, zasekávačkou se zbavil obránce a prostřelil padajícího gólmana.

Do konce kvalifikace zbývala dvě kola a Češi si výhrami proti Slovensku a na Kypru udrželi první příčku.

Euro 2012 Rozhodující zápas 15. listopadu 2011 Černá Hora - Česko 0:1 (81. Jiráček) Sestava Česka: Čech - Gebre Selassie, Hubník, Sivok, Kadlec - Rezek (60. Pospěch), Jiráček, Rosický, Plašil, Pilař (69. Kolář) - Pekhart (84. Baroš).

První kvalifikace, kterou Češi nevyhráli. Nad jejich síly bylo Španělsko, které v osmi zápasech neztratilo ani bod. Češi skončili druzí, výrazně k tomu pomohl gól v nastavení ve Skotsku z penalty, a šli do baráže.

Černá Hora si na Bílkův tým hodně věřila, ale na Letné padla 0:2 díky gólům Pilaře z dálky a Sivoka z poslední minuty ze standardky. Do odvety v Podgorici domácí slibovali Čechům peklo, ale ve studeném večeru jejich plamenná slova vyhasla.

Šance si vytvořili až po přestávce, dvě zlikvidoval skvělý Čech, který pak přiznal teč a domácí v tlaku dostali možnost zahrávat roh. V dalších možnostech selhali Vučinič a Jovetič. A tak devět minut před koncem definitivně o postupujícím rozhodl Jiráček po krásné individuální akci.

Před pokutovým územím převzal přihrávku z pravé strany, chvilku přemýšlel před zraky domácích obránců, co si s míčem počne, a pak s ním překvapivě vystartoval mezi dvěma opařenými beky do šestnáctky. Než se Černohorci stačili vzpamatovat, třepetal se míč v síti.

Euro 2016 Rozhodující zápas 6. září 2015 Lotyšsko - Česko 1:2 (73. Zjuzins - 13. Limberský, 25. Darida) Sestava Česka: Čech - Kadeřábek, Suchý, Procházka, Limberský - Dočkal (90. Gebre Selassie), Pavelka, Kolář (54. Krejčí), Darida, Šural (77. Vaněk) - Škoda.

Před osmým utkáním v kvalifikaci bylo jasné, že přímý postup na turnaj si Češi s předstihem zajistí v případě výhry v Rize a zároveň nizozemského zaváhání v Turecku. Obě možnosti vyšly - zaděláno bylo už v poločase, kdy byly stavy 2:0.

Češi předváděli v Lotyšsku vyspělý výkon, drželi míč, hru jednoduše kontrolovali a snadno se dostávali do nadějných příležitostí. Ale po pauze ubrali, zatáhli se, inkasovali a o výhru se báli do poslední minuty.

Hosté vedli od 13. minuty, kdy Šural posunul míč ve vápně Limberského, který skóroval z ostrého úhlu tvrdou střelou ke vzdálenější tyči. Pro levého beka to byl první gól za národní tým.

Za dalších dvanáct minut si Darida před vápnem věřil na střelu. A ta mu sedla parádně: z dvaadvaceti metrů se český záložník trefil krásně k tyči, brankář Vanins plachtil marně.

Zápletku stvořili domácí v 73. minutě, Rakels na hranici vápna sklepl míč před Zjuzinse, který střílel a s pomocí Procházkovy teče překonal Čecha.

Ve zbývajících dvou kolech Češi podlehli Turecku, zvítězili v Nizozemsku a skupinu ovládli před Islandem a Tureckem. Na závěrečný turnaj přímo postoupily všechny tři země.

Euro 2020 Rozhodující zápas 14. listopadu 2019 Česko - Kosovo 2:1 (71. Král, 79. Čelůstka - 50. Nuhiu) Sestava Česka: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Masopust (76. Ševčík), Král, Darida, Souček, Jankto (90. Kadeřábek) - Krmenčík (61. Ondrášek).



Čerstvá zkušenost. Češi si v historicky nejkratší kvalifikaci, která se hrála během jediného kalendářního roku od března do listopadu, zajistili postup kolo před koncem.

Po nečekaném skalpu suverénní Anglie věděli, že je na šampionát pošle vítězství nad Kosovem, kterému ovšem v září v Prištině podlehli. To doma v Plzni, kde zápas proti nejmladšímu z reprezentačních evropských výběrů provázela přísná bezpečností opatření, na soupeře vletěli.

Bez zraněného Schicka, nejlepšího českého střelce kvalifikace, jim ale chyběl klid v zakončení. A když po návratu z kabiny Kosovo na startu druhé půle z jediné střely v zápase otevřelo skóre, domácí znejistěli.

A na góly čekali až do poslední dvacetiminutovky.

Byl to nejdřív Král, který zpoza vápna překvapil brankáře Muriče skrytou střelou k tyči. Po hlavičce střapatého záložníka pak rozhodující trefu zařídil zblízka obránce Čelůstka. Pro oba to byly jejich druhé góly v reprezentaci.

„Pro mě asi největší zápas kariéry,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý, který navázal na své předchůdce Uhrina, Chovance, Brücknera, Bílka a Vrbu.

Česká reprezentace postoupila na Euro i na sedmý pokus.