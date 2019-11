Play off Ligy národů vylosováno, Bulhaři se střetnou s Maďarskem

Los play off Ligy národů zároveň určil, že vítěz Ligy C (Skotsko, Izrael, Norsko, Srbsko) bude při losu mistrovství Evropy 30. listopadu v Bukurešti automaticky zařazen do skupiny D, kterou hostí Londýn a Glasgow. Prvním jistým účastníkem je Anglie, která postoupila z kvalifikace.

O složení ostatních dvojic play off Ligy národů bylo jasno už po skončení kvalifikace. Slovensko vedené českým trenérem Pavlem Hapalem se v lize B utká s Irskem a v případě postupu nastoupí venku proti lepšímu z dvojice Bosna a Hercegovina - Severní Irsko.

V lize D proti sobě nastoupí Gruzie s Běloruskem a Severní Makedonie s Kosovem, v „céčku“ se Norsko utká se Srbskem a Skotsko s Izraelem.

Play off Ligy národů Liga A, semifinále: Island - Rumunsko, Bulharsko - Maďarsko

Liga B, semifinále: Bosna - Severní Irsko, Slovensko - Irsko

Liga C, semifinále: Skotsko - Izrael, Norsko - Srbsko.

Liga D, semifinále: Gruzie - Bělorusko, Severní Makedonie - Kosovo

Semifinále jsou na programu 26. března, finále pak 31. března. V obou případech se hraje na jeden zápas. O účastnících baráže rozhodlo jejich umístění v Lize národů.

Vítězové baráže si zajistí poslední čtyři volná místa na mistrovství Evropy, jehož základní skupiny budou rozlosovány už 30. listopadu v rumunské Bukurešti. Při losu budou úspěšné celky z play off Ligy národů v nejhorším čtvrtém koši s Finskem a Walesem.

Místo na turnaji, který na přelomu června a července bude premiérově hostit 12 zemí, si v kvalifikaci vybojovaly Česká republika, Anglie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Wales.