Lístky na Kosovo kvůli bezpečnosti nebudou v prodeji na internetu

Prodej začne 23. října a na jednu osobu budou připadat maximálně čtyři vstupenky. Doklad totožnosti pak budou muset mít fanoušci u sebe i při vstupu na stadion v den utkání.

„Na základě poznatků nejen v rámci České republiky byl vyhodnocen listopadový zápas s Kosovem jako vysoce rizikový a zajištění bezpečnosti je nyní v tomto smyslu samozřejmě naší prioritou,“ uvedl předseda FAČR Martin Malík v tiskové zprávě.



„Je zde navíc souvislost i s událostmi, ke kterým došlo v Bulharsku během utkání domácího týmu proti Anglii. Ze strany UEFA jasně zaznělo, že projevy jakéhokoliv rasového nebo politického podtextu k fotbalu nepatří a nebudou tolerovány. UEFA je připravena sáhnout k exemplárním trestům,“ řekl Malík.



Pondělní kvalifikační duel v Sofii byl kvůli rasistickému chování domácích příznivců dvakrát přerušen. Policie kvůli tomu zadržela šest fanoušků. Šéf bulharského fotbalu Boris Michajlov navíc po výzvě premiéra Bojka Borisova v úterý odstoupil.

Malík doufá, že se čeští fanoušci podobných extempore vyvarují. „Chtěl bych požádat všechny české fanoušky, aby se zdrželi ve spojitosti s Kosovem jakýchkoliv, zejména politických, narážek, projevů a gest, ať už ve formě slovní nebo v písemné či grafické formě na transparentech nebo nápisech na oblečení. Jsem přesvědčen, že to poslední, co by kdokoliv chtěl, je bodový postih vůči českému národnímu týmu, který by v konečném důsledku mohl znamenat třeba i nepostup na Euro 2020,“ prohlásil Malík.



Před prvním vzájemným utkáním v Prištině na začátku září bylo v Kosovu zadrženo osm českých fanoušků, kteří u sebe měli srbskou vlajku, dron, transparent s nápisem Kosovo je Srbsko, pyrotechniku a nože. Po výslechu na policii dostali pokutu a byli propuštěni.

Předprodej na utkání s Kosovem v Plzni měl začít na webových stránkách ve čtvrtek. „Uvědomujeme si, že změnou prodeje vstupenek na poslední chvíli můžeme způsobit některým fanouškům komplikace a velmi se za to omlouváme. Na druhou stranu je pro nás bezpečnost všech aktérů utkání i diváků na prvním místě a chceme, aby zápas proběhl bez jakýchkoliv excesů. Bez tohoto kroku by riziko bylo podle posledních informací zbytečně vysoké,“ uvedl manažer reprezentace Libor Sionko.

Kosovští fanoušci seženou lístky pouze přes tamní asociaci. Do sektoru hostů mají k dispozici 627 vstupenek. Podle regulí UEFA jim navíc náleží 300 vstupenek první kategorie.