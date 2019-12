Chuligáni i Rosického poslední zápas. Když Češi hráli s Chorvaty

Pavelka je jedním z osmi hráčů, kteří v červnu 2016 v St. Etienne byli u toho a mají slušnou šanci si duel s Chorvatskem na Euru zopakovat i v červnu 2020 v Glasgow.

Sobotní los v Bukurešti poslal Čechy do skupiny D, v níž vedle Chorvatů jsou Angličané a vítěz play off Ligy národů C (Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael).

S dosud neurčeným soupeřem hrají Češi na úvod v Glasgow, s Anglií na závěr v Londýně.

Proti Chorvatsku nastoupí mezitím v glasgowském Hampden Parku.

I tenkrát v roce 2016 byl pro Čechy souboj s Chorvatskem (2:2) druhým zápasem ve skupině. Češi po úvodní porážce se Španělskem hráli o naději na osmifinále.

„Uhráli jsme bod, který je pro nás strašně důležitý. V posledním zápase s Tureckem budeme hrát o postup, což je pro nás pozitivní. K tomu obratu přispělo hlavně to, že všichni hráči odevzdali ve druhém poločase maximum,“ prohlásil tehdejší trenér Pavel Vrba po remíze 2:2.

Utkání přineslo několik momentů, silných příběhů.

Nevzdali se. Češi byli dlouho horším týmem, hodinu prospali. Soupeř v čele s Modričem z Realu Madrid, Rakitičem z Barcelony či Mandžukičem z Juventusu dominoval. Chorvatsko mělo víc střel (14:4), rohových kopů (11:2) i lepší držení míče (56 % ku 44 %) a mířilo za vítězstvím.

Ve 37. minutě skóroval Perišič, druhý gól dal po hodině hry Rakitič. Třetí branku, která by Čechy dorazila, však Chorvaté nepřidali, byť měli spoustu šancí.

A tak v 73. minutě snížil náhradník Škoda. A v nastavení další střídající útočník Necid z penalty vyrovnal. Pokutový kop sudí Clattenburg odpískal za ruku Vidy.

„Rozhodlo, že jsme se nevzdali. Chorvati si za stavu dva nula asi mysleli, že už jim nic nehrozí. Klíčový byl ten kontaktní gól - najednou znervózněli a my toho překvapení využili,“ prohlásil brankář Petr Čech.

„Celý tým hrál skvěle, až na těch posledních dvacet minut,“ litoval Ivan Rakitič. „Věřili jsme, že už si ten náskok pohlídáme. Ale bohužel... Stačilo málo a Češi ten výsledek ještě otočili.“

„Terorismus“ fanoušků. Když do konce utkání chyběly čtyři minuty, chorvatští fanoušci z tribuny za bránou naházeli na hrací plochu spoustu světlic, odpalovali dělbuchy, rvali se mezi sebou. Sudí Clattenburg zápas musel přerušit.

Chorvatští fotbalisté přiběhli před sektor a gesty dávali najevo, ať přestanou. Češi situaci v klidu sledovali, občerstvili se a soustředili se na poslední minuty zápasu. A v nastavení přišel jejich čas a vyrovnávací gól.

„Jsou to sportovní teroristé, vypadli jsme kvůli nim z rytmu,“ stěžovali si po zápase chorvatští hráči. „Přestali se koncentrovat,“ litoval chorvatský trenér Ante Čačič. „Plýtvali energií, aby fanoušky uklidnili. Pak už se nedokázali soustředit.“

„Fanoušci ten zápas otočili někam, kam jsme nechtěli... Jak byl zápas přerušen, tak jsme vypadli z rytmu,“ litoval Ivan Rakitič.

„To, co se stalo, je terorismus. Já těm lidem neříkám fanoušci, ale chuligáni. Nemají místo na stadionu. Vždyť se to stalo už v Miláně, když jsme hráli s Itálií. Ničí všechno, o co se snažíme. Devadesát pět procent slušných fanoušků se za ně stydí,“ zlobil se trenér Čačič.

Chování příznivců odsoudila i prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová.

Chorvatský svaz za chování diváků dostal pokutu 100 tisíc eur.

Rosický naposledy. Český tým táhl za vyrovnáním kapitán Tomáš Rosický, který za celý ročník 2015/2016 odehrál za Arsenal pouhých devatenáct minut v Anglickém poháru proti Burnley. Fit byl až těsně před Eurem, zvládl přípravná utkání a měl slušnou formu.

Proti Španělsku (0:1) byl na hřišti 88 minut, v základní sestavě byl i proti Chorvatsku. Byl to jeho 105. start za národní mužstvo. Další už nepřidal.

V závěru, když se Češi hnali za vyrovnáním, bylo vidět, že má zdravotní potíže. Ale na hřišti zůstal a v poslední minutě se při sprintu bez cizího zavinění skácel na trávník a chytil se za zadní stehenní sval.

„Věděl jsem, že proti Chorvatům potřebujeme bod, takže jsem to rval na sílu, i když jsem nemohl. Rval jsem to, co to šlo, a bohužel jsem za to zaplatil,“ řekl Rosický po utkání. „Snad to za to stálo a kluci teď budou mít nádherný zápas o všechno. Já v něm určitě nebudu, vůbec to nevypadá dobře.“

Proti Turecku nehrál, za národní mužstvo už pak nikdy nenastoupil. Po Euru se vrátil do Sparty, ale zdravotní potíže ho srážely dál a po roce a půl kariéru definitivně ukončil.

Chladnokrevný Necid. Na hřišti byl čtyři minuty, během nich se nedostal k míči. Když v nastaveném čase anglický rozhodčí odpískal za ruku Domagoje Vidy pokutový kop, vzal Tomáš Necid výsledek do svých rukou.

„Kdybych cítil nějaké nervy, tak si balon nevezmu,“ říkal po utkání.

Na penaltu byl určený středopolař Darida, ale Necid byl tak sebevědomý... „I když to byl můj první dotek s balonem, věřil jsem, že to dám. Útočník musí být hladový po gólech, musí to vzít na sebe. Vláďovi jsem řekl, že si věřím a že penaltu prostě dám.“

Češi získali bod, ale v závěrečném duelu proti Turecku zklamali, podlehli 0:2 a skončili poslední ve skupině. Turci do osmifinále rovněž nepostoupili, z týmů na třetích místech byli až pátí.

Chorvaté skupinu vyhráli před Španělskem, které porazili 2:1.