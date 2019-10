I Angličané chybují. Musíme hrát agresivně a využít toho, tuší fotbalisté

Jakýkoli zisk proti gigantovi by Česku výrazně pomohl v cestě na fotbalové Euro 2020. „Mohlo by to změnit celou tabulku,“ míní Jankto.

Odveta za březnový výprask 0:5 ve Wembley se hraje v pátek od 20.45. V Edenu, který hostil i zmíněné duely s Němci (1:2) a Brazílií (1:3).

Česko - Anglie Sledujte online v pátek od 20.45 hodin.

„Zkušenosti z těchto těžkých zápasů nám mohou jedině pomoct,“ věří Jankto. „Víme, že nesmíme ani na chvíli polevit. Je důležité, abychom se koncentrovali od první do poslední minuty, protože jinak vás tito soupeři okamžitě potrestají.“

Tenkrát s Německem a Brazílií Češi odevzdali statečné výkony, v domácím prostředí se velkým soupeřům vyrovnali, ale v obou případech nezvládli závěr.

O výhře Němců 2:1 rozhodl dvě minuty před koncem obránce Hummels. O triumfu Brazílie ve výjimečném přípravném duelu zase dvěma góly v poslední desetiminutovce útočník Jesus.

„Na start proti Brazílii nezapomenu,“ kývne obránce Ondřej Kúdela, který proti jihoamerickým hvězdám nastoupil na třicet minut, ale na první soutěžní duel za reprezentaci ve svých dvaatřiceti letech pořád čeká.



„Kdyby to mělo být proti Anglii, bylo by to moc příjemné, navíc doma v Edenu,“ zasní se.

Možnost, že by kouč Jaroslav Šilhavý do utkání nasadil kompletní slávistickou obranu, jak připustil během nominační tiskové konference, už padla, protože Kúdelův parťák ze stoperské dvojice David Hovorka se z národního týmu kvůli zranění omluvil. Pořád ale Kúdela může v jedné řadě naskočit s Vladimírem Coufalem a Janem Bořilem.

„Je to skvělá vizitka pro celý náš tým, že jsme se tady takhle sešli. Teď je na trenérovi, jak se rozhodne a koho nasadí,“ pokračuje Kúdela.

Tabulka skupiny A Tým Z V R P S B 1. Anglie 4 4 0 0 19:4 12 2. ČR 5 3 0 2 9:8 9 3. Kosovo 5 2 2 1 10:10 8 4. Bulharsko 5 0 2 3 5:11 2 5. Černá Hora 5 0 2 3 3:13 2

Hráčů ze Slavie, která v českém fotbale momentálně udává trendy, má v kádru sedm. Nasaďte je, radí mu fanoušci. Hrajte stejně jako ona, slyší ze všech stran.



„Slavia v Evropě hraje výborně,“ uznal Jankto, její odchovanec. „A i my budeme chtít proti Anglii být agresivnější, efektivnější. Víme, že hrají hodně na riziko, ale pokud na vlastní polovině ztratí balon, dostávají z toho hodně gólů, což pro nás může být jeden z receptů. Ale je otázka, co nám dovolí. Přece jen nastoupíme proti hráčům, kteří toho za sebou mají strašně moc.“

Harry Kane, Raheem Sterling nebo nadějní mladíci Tammy Abraham či Jadon Sancho, který se v Edenu představil před týdnem v dresu Dortmundu.

„Gól nám sice nedal, ale balon nám také moc nepůjčoval. Není to s ním jednoduché, má obrovskou kvalitu, ve svých letech si nesmírně věří, je technicky i fyzicky zdatný,“ ocenil Kúdela.

A takových hráčů má Anglie mnohem víc. Přibrzdit její suverénní jízdu kvalifikací je pro české fotbalisty velkou výzvou.