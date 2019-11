Králův báječný rok: S rodiči a agentem děláme správné kroky

Češi přitom duel v Plzni museli otáčet, svou misi ale nakonec zvládli poměrně přesvědčivě.

„Nejdůležitější byla reakce na inkasovaný gól. Nezačali jsme bláznit, nakopávat. Pořád jsme hráli to, co od první minuty. Díky tomu jsme postupně vstřelili oba góly,“ prohlásil Král.

První branku dal a druhou... Vlastně skoro taky.

„Myslel jsem, že i ta druhá trefa je moje,“ popisoval bezprostřední momenty po skrumáži v osmdesáté minutě. „Ale jak jsem slavil, tak mi Ondra Čelůstka povídá, že mou hlavičku tečoval. Tak jsem mu řekl: hlavně to nikde neříkej!“ rozesmál se reprezentační záložník.



„Důležitý je, že gól padnul a že nás dostal na Euro.“



Pokud se nestane nic překvapivého, Král by tam měl být taky. Je až neuvěřitelné, jak rychle se vypracoval v klíčovou postavu národního týmu.

Přitom teprve před rokem hrál stopera v Teplicích!

Jistě, už tou dobou se o něj praly pražské kluby, vědělo se, že v něm Česko má velký talent. Ale přesto Král udivuje.

Přemýšlivý fotbalista, který dbá na mentální přípravu a ve volném čase se zajímá o psychologii, zažil vskutku pozoruhodných dvanáct měsíců.

Ve Slavii, kam v lednu přestoupil, si nebojácným a sebevědomým přístupem brzy řekl o místo v základu. Srovnal se s jiným postem, ze středu defenzivy se posunul do zálohy.

Král se rozjel a doteď se v podstatě nezastavil.

Gól proti Seville, čtvrtfinále Evropské ligy na Chelsea, mezitím premiérová nominace do dospělé reprezentace na kvalifikační otvírák s Anglií a přípravu s Brazílií. Tou dobou mu bylo stále teprve dvacet let, jedenadvacáté narozeniny oslavil až v květnu.

To se Slavií postupně vyhrál pohár i titul, zabydlel se v reprezentaci a poté, co pražskému celku pomohl přes Kluž do Ligy mistrů, přestoupil za částku přesahující 300 milionů korun do Spartaku Moskva.



Zkrátka: v životě sympatického vlasáče se toho za poslední dobu událo spoustu.

„A užívám si to,“ řekl Král. „Je vidět, že ty kroky, které děláme s rodiči a s agentem, jsou správné. Je teď potřeba zůstat na zemi a pokračovat postupnými kroky v tom, co mě vlastně dostalo až sem. Věřím, že to bude mít pořád vzestupnou tendenci.“



Zatím to tak funguje. Král si pochvaluje angažmá v Rusku, díky výkonu při domácím triumfu nad Anglií (2:1) jej mimo jiné začal bedlivě sledovat Everton.

Představením proti Kosovu jeho pozice v reprezentaci zase o něco vyrostla.

„To samozřejmě vnímám, ale v nároďáku hrají ti s aktuálně nejlepší formou. To je potřeba neustále potvrzovat. I proto si myslím, že zápas s Bulharskem bude v tomhle hodně důležitej,“ pravil. Zjevně nehrozí, že by Král měl z nedávných úspěchů mít hlavu v oblacích. Není takový, zůstává pokorný.

Takže nikoho nepřekvapí, jak reagoval na následující otázku: Alexi, jak vám zní, že jste reprezentaci vlastně posunul na Euro?

„Já? Ne, ne, ne. Mám sice gól a asistenci, ale posunuli jsme ji tam všichni.“