Všichni chceme na Euro, musíme v to věřit, říká Král. Z Ruska je nadšený

V srpnu odešel do Spartaku za 300 milionů ze Slavie a v novém působišti se zabydlel dobře. Ani změna trenéra - v polovině října nahradil Olega Kononova mladý kouč Domenico Tedesco - jeho pozicí neotřásla.

„Z Ruska jsem úplně nadšenej,“ rozzářil se Král. „Celkově ze života, z toho, jakým způsobem trénujeme, ze špičkového zázemí, z krásného nového stadionu, z herní kvality ligy. Všechno skvělý.“



I Spartaku už se daří lépe, po sérii špatných výkonů vyhrál tři z posledních čtyř soutěžních zápasů a vystoupal na šestou příčku.

„Ale myslím, že máme mnohem vyšší ambice, chceme samozřejmě hrát o titul. Tabulka je v Rusku hrozně vyrovnaná. Jednou prohrajete, jste třináctí, pak zvítězíte a jste šestí. Máme před sebou půlku sezony, to je spousta času,“ podotkl kudrnatý středopolař.

Česko - Kosovo Sledujte ve čtvrtek od 20.45 hodin online.

Co se pod Tedescem nejvíc změnilo?

Když přijde nový trenér, všichni jsou najednou namotivovaní, chtějí ukázat, že patří do základní sestavy. To se stalo i u nás, tím pádem se to začalo zvedat. Trochu jsme i změnili rozestavení, máme trošku jinou taktiku a vychází nám to. První zápas pod Tedescem jsme remizovali, pak se nám podařilo vyhrát derby s Lokomitvem, pokračujeme dál v poháru. Nálada se zvedla.



Jaký vlastně Tedesco je?

Velmi kvalitní trenér, byť je mladý - je mu 34 let. Má spoustu zkušeností, trénoval například Schalke, celý realizační tým je zkušený. Myslím, že i k nám jako k mladému týmu se to hodí.



O Slavii „Samozřejmě ji v Lize mistrů sleduju. Trošku mě mrzí, že má jen dva body, přestože kluci podávají takové výkony. Zasloužili by si jich daleko víc. Doufám, že ve zbývajících dvou duelech získají nějaké další,“ řekl Král.

I pod ním hrajete, takže jste spokojený? Cítíte jeho důvěru?

Jojo. Doufám, že to mé vytížení bude pokračovat. Je potřeba to každý týden potvrzovat na hřišti a bude to dobré.



Blíží se pověstné ruské zimy. Jak se těšíte?

Momentálně je v Moskvě paradoxně tepleji, bylo tam nějakých deset stupňů. Větší zima je mi spíš tady. Ale co jsem se bavil s kluky v kabině, tak to nejhorší teprve přijde koncem prosince, začátkem ledna. Sezona nám ale končí už 8. prosince a všechna soustředění a tréninkové kempy máme v teple.

Tudíž se tomu vyhnete.

Tak. A prý má být letos dokonce o něco teplejší zima. I když si nejsem moc jistý, co pro Rusáky znamená teplejší... (úsměv)

Pojďme k reprezentaci. S Kosovem hrajete už ve čtvrtek, výhra znamená postup na Euro.

Věřím, že jsme se poučili z porážky v Kosovu. Musíme být poučení! Všichni chceme jet na Euro, chceme to dokázat, musíme v to věřit.

Pokusy má národní mužstvo vlastně dva, případně si postup můžete uhrát ještě v neděli v Bulharsku.

V první řadě se soustředíme jen na Kosovo. Pro spoustu z nás to je jeden z nejdůležitějších zápasů podzimu. Pokud vyhrajeme, tak není co řešit. Přemýšlet o tom, jestli se to nepovede? Takhle nastavení nejsme.



O Kosovu Krále zaujal zejména útočník Vedat Muriqi, který v září v Přištině vstřelil vyrovnávací branku. „Hodně se mi líbil, byl hodně silný, ale mě celkově zaujal spíš ten tým. Byli namotivovaní, fanoušci je hnali od začátku. Když jsme měli balon, tak na nás pískali. I když to člověk tolik nevnímá, tak soupeře to třeba vyhecuje ještě víc. Namotivovaní budou i teď, ale to my také,“ uvedl Král.

Cítíte od začátku srazu, jak je duel s Kosovem důležitý?

Samozřejmě. Všichni to vnímáme.

Je náročné se na takové utkání správně připravit v hlavách?

Bude to hodně podobné zápasu s Anglií. Možná o něco těžší - teď musíme, zato s Anglií to bylo spíš takové, že nikdo moc nevěřil. Když vás někdo podceňuje, máte obrovskou chuť jim to vrátit. Proto si myslím, že v hlavě to bude o něco těžší, ale věřím, že spousta z nás má odehráno hodně těžkých zápasů a nebude to pro nás nic nového.



Dodává vám právě výhra nad Anglií velkou sebedůvěru?

Samozřejmě. A taky nějaký obrázek o tom, jakým způsobem se chceme prezentovat. Zápas s Anglií měl vše, co měl mít. Dravost, sebevědomí, přesně to chceme předvádět i v zápasech v budoucnu.

Teď ale schází klíčový útočník Patrik Schick, nejlepší střelec kvalifikace. Velká komplikace?

Oslabení to samozřejmě je, ale já si myslím, že máme skvělé útočníky. Například Ondrášek zažil snový debut, Krmenčík zase odehrál dobrá utkání v lize, sledoval jsem to. Myslím, že na to budeme připravení. Hlavně by byla škoda to na Euro nedotáhnout. To je pro nás zatím nejvíc, co můžeme dosáhnout.