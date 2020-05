Radostně si povyskočil a zamával rukama. Tvář roztáhl do spokojeného úsměvu, protože už věděl: Tohle mistrovství bude...

DĚJINY EURA. 1980: Proč Panenka opět nezkusil dloubák? Byla by to drzost

To víte, že měl nutkání. Chvíli mu šrotovalo v hlavě, že by zkusil kulišárnu z Bělehradu. „Jenže kdyby to nevyšlo, byla...