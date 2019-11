Udělejte pět změn, radí Šilhavému čtenáři. Chtějí vidět Koláře i Ondráška

Zatímco domácí jsou na dně kvalifikační tabulky A, český výběr si před třemi dny v Plzni předčasně zajistil postup na Euro. I proto kouč Jaroslav Šilhavý připustil: „Změny v sestavě učiníme.“

Čtenáři, kteří před každým utkáním reprezentace hlasují v anketě iDNES.cz, by jich udělali celkem pět. V bráně by místo Vaclíka dali šanci Kolářovi, pro něhož by to případně byl debut v národním týmu.

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Bulharsku Kolář - Kadeřábek, Čelůstka, Kúdela, Bořil - Ševčík, Souček, Darida, Král, Jankto - Ondrášek

Na pravý kraj obrany vybrali Kadeřábka místo Coufala a do stoperské dvojice k Čelůstkovi by zařadili Kúdelu, ne Brabce.



Bulharsko - Česko Sledujte od 18.00 hodin online.

Ševčík by měl hrát pravého záložníka místo Masopusta a útočník Ondrášek, jenž dostal od čtenářů nejvíc hlasů, má jít do útoku místo Krmenčíka, pro kterého naopak hlasovalo nejméně příznivců.

Češi odcestovali do Sofie s dvaadvacetičlenným kádrem, kvůli zranění z týmu vypadl levý obránce Novák.