Bulharský kapitán Popov: proměna šikanátora v bojovníka s rasismem

Odehrálo se to zhruba před měsícem. Bulhaři doma prohrávali s Anglií o poločase 0:4 (a nakonec podlehli 0:6), to však bylo to nejmenší.

Několik domácích fandů rasisticky uráželo soupeřovy fotbalisty tmavé pleti, někteří jedinci dokonce na tribuně hajlovali. Sudí kvůli tomu duel dvakrát přerušil, hrozilo, že se nedohraje. Což by pro Bulharsko coby recidivistu pravděpodobně znamenalo i vyloučení z kvalifikace.

V tom se Ivelin Popov rozhodl zjednat pořádek.



„Slyšel jsem, co o půli udělal bulharský kapitán. Podnikl to zcela sám, to chce kuráž. Nemělo by to zůstat bez povšimnutí,“ uznale vyťukal na twitter anglický reprezentant Marcus Rashford.

Popov totiž o přestávce nezamířil do kabiny jako ostatní spoluhráči.

Šel ke kotli a začala ostrá výměna názorů s partou chuligánů.

Bulharsko - ČR neděle 17. 11. hraje se od 18 hodin českého času na stadionu Vasila Levského v Sofii

„Kvůli jejich rasistickým urážkám jsem se cítil trapně. Navíc nám hrozil ohromný trest,“ vysvětloval později Popov. I díky jeho odvaze utkání normálně pokračovalo.

Jako by se završila pozoruhodná proměna problémového floutka.

Rodák ze Sofie, který v neděli proti Česku ukončí svou reprezentační kariéru, byl odmala šikovný, před patnácti lety si ho všiml Feyenoord a chtěl ho, ale před dovršením osmnáctého roku jej nemohl získat.

Tak Popov podepsal první profismlouvu s Litexem Loveč, začal hrát mezi dospělými a tropit průšvihy.

Napřed ho přeřadili do juniorky, protože se po zimní pauze vrátil s nadváhou. Pak ho vyrazili z reprezentace do 21 let, kde dělal kapitána: onen incident s lahví na hlavě řidiče autobusu, který zrovna jel rychlostí přes sto kilometrů v hodině. „Zázrak, že se mladíkům nic nestalo,“ referoval tehdy web winner.bg.

O šest let později Popova vykopli i z áčka, protože:

- po remíze s Maltou, v které měl údajně (popírá to) naschvál nedat penaltu, ukázal novinářům prostředníček,

- vyšlo najevo, že šikanoval maséra, kterého potupně nutil dělat kliky před ostatními spoluhráči,

- šéfové už měli dost jeho partičky, tzv. Kluků z Blagoevgradu, která rozvracela kabinu a odmítala disciplínu.

Vedení došla trpělivost, jelikož už dřív se Popov nepoučil z napomenutí třeba za alkoholové večírky před zápasem s Anglií v kvalifikaci o Euro 2012.

Popov se ale vzpamatoval. Netrvalo dlouho a nový reprezentační kouč Ivajlo Petev ho vzal na milost. Byť zprvu bez kapitánské pásky, která k němu dlouho neodmyslitelně patřila.

V neděli večer ji na prázdném stadionu Vasila Levského navlékne na rukáv naposledy.

„Přemýšlel jsem, že skončím už po Anglii, ale nakonec jsem se rozhodl počkat až na závěr kvalifikace. Se závěrečným hvizdem zápasu s Českem se ze mě stává největší fanoušek bulharského národního týmu,“ prohlásil Popov na tiskové konferenci



„Je to škoda, pořád je to výborný hráč,“ poznamenal trenér Jaroslav Šilhavý v reakci na Popovovo překvapivé oznámení v sobotu večer.



Popov je poučený lídr, což před měsícem potvrdil. Byť mu fandové ve vyhrocené debatě nejdřív nadávali, nenechal se rozhodit.

„Samozřejmě byli naštvaní, když jsme prohrávali nula čtyři. Ale pak pochopili, co mám na srdci. Cítil jsem se strašně. Takové chování nepomáhá nikomu: naší zemi, fotbalové federaci, nám na hřišti,“ vysvětloval muž, který je dnes tváří kampaně proti rasismu, kterou spustila bulharská federace.

Metodi_Shumanov (Twitter) @shumanskoo @Team_Bulgaria The Scarf of Respect campaign kicked off with a special photoshoot that Bulgaria internationals have participated in, led by captain Ivelin Popov https://t.co/3mLeg0Nzgt odpovědětretweetoblíbit

„Nepochopil jsem, proč to udělali. Byl jsem zaskočený. Hrajeme jedenáct na jedenáct, je jedno, kdo má jakou barvu kůže. Všichni jsme stejní, jsme jedna velká fotbalová rodina. Tyhle věci musí skončit,“ dodal dvaatřicetiletý hráč.