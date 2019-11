Kosovský kouč: Presink, útočení, úžasní hráči! Česko je pro nás vzorem

„Moje hodnocení? Je to snadné. Proti nám stál tým, který odehrál výborný zápas, ve vysoké intenzitě a kvalitě. Snažili jsme se, bránili, nechyběla nám kuráž, ale na Česko to nestačilo,“ uvědomoval si prošedivělý kouč. A dodal: „Gratuluju, Čeč republik!“

Soupeři sice komolil jméno, ale bylo znát, jak ho česká hra nadchla. Skoro se zdálo, jako by ani ve chvíli, kdy jeho tým vedl 1:0, nevěřil, že Kosovo může zápas dotáhnout k vítězství.

„Musíme uznat, že jsme tahali za kratší konec. Sice jsme vedli, ale Češi byli jasně lepší,“ pokračoval v hodnocení. „Mluvím s hráči celé týdny, v kabině je papír, na kterém máme napsáno: hrajte svou hru, to je důležitější než výsledky! Ale nepovedlo se nám to. Svou hru jsme nehráli, protože Češi byli zkrátka moc silní.“

V čem nejvíc, pane Challandesi?



„Celý zápas jsme se hlavně bránili. Češi zápas kontrolovali a neskutečně na nás tlačili,“ líčil švýcarský trenér a postupně zvyšoval hlas a dodával svým slovům větší a větší důraz: „Ta jejich síla! Technika! Presink! Centry! Útočení! Úžasní hráči! Těm svým nic moc nemůžu vyčítat, možná jen měli mít víc odvahy hrát naši hru. Ale proti Česku to bylo složité.“

I když Kosovo přišlo o šanci projít na Euro ze skupiny, pořád má slušnou naději, že na šampionát proklouzne skrz Ligu národů. Právě k té se teď Challandes a spol. upínají.

„Když jsem u týmu začínal, věděl jsem, jak těžké pro Kosovo bude postoupit na Euro. Proti Česku jsme to názorně viděli. Ale máme šanci projít z Ligy národů a uděláme všechno pro to, abychom druhou šanci proměnili,“ ubezpečil. „Myslím, že se nám to může povést.“



A když už byl u toho, nezapomněl i v souvislosti s Eurem vyseknout Čechům poklonu: „Hrají moderní intenzivní a technický fotbal, jsou silní ve středu hřiště i na stranách. Mohou být na Euru velkým překvapením a pro nás do budoucna vzorem. Gratulujeme a děkujeme.“