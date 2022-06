Stěhování fotbalového Znojma se nekoná, v Náměšti se těšili zbytečně

Tým „dětí“ k udržení třetí ligy Jihlavě nestačil Jedenáct bodů. Takový rozdíl v aktuální tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy dělí fotbalisty MFK Vysočina Jihlava od patnácté příčky, kterou drží krajský rival z Nového Města na Moravě. Ztráta na SFK Vrchovina už je tak nesmazatelná a tři kola před koncem aktuálního ročníku je definitivně jasné, že mladý tým vedený dvojicí bývalých opor FC Vysočina Michaly Lovětínským a Veselým po sezoně sestoupí do divize. „Dolní Benešov soutěž před jarní částí odhlásil, to byl první sestupující. A hledal se ten druhý, kterým jsme podle výsledků my. Neuhráli jsme dostačující počet bodů k záchraně, to je celé,“ říká jihlavský kouč Michal Veselý. Ten s podobným vývojem v poslední době počítal. „Teď, ke konci soutěže, už to bylo v podstatě jasné,“ připustil Veselý. „Když se podíváte, s kým hrajeme, tak v každém kole máme v sestavě pět až šest dorostenců. Při posledním utkání byli čtyři v základu a další čtyři na lavičce. Bez urážky, hrajeme s dětmi.“ A na nezkušenost svých hráčů MFK Vysočina doplácí. „Kluci hrají, ale na umělecký dojem. A o tom fotbal není,“ krčí rameny Veselý. Jeho slova potvrzuje také vývoj utkání v Uherském Brodě. „Dali jsme břevno, dali jsme tyčku, vykopli nám balon z brankové čáry. Ale ve 45. minutě Uherský Brod v podstatě první brejk na naši branku proměnil a do šatny jsme šli za stavu 0:1,“ líčí trenér. Ve druhé části si pak domácí bodový zisk pohlídali. „Prali jsme se o výsledek, ale v 72. minutě jsme dostali gól na 2:0 a bylo rozhodnuto,“ přiznal Veselý. Do konce sezony čekají Jihlavu B ještě tři soupeři: v pátek přivítá postupující rezervu Sigmy Olomouc, příští týden ve středu Kroměříž a v posledním kole se příští sobotu představí ve Frýdku-Místku. „Tím třetí liga v Jihlavě na nějakou dobu skončí,“ uvědomuje si Vaculík. „Utáhnout druhou ligu a zároveň MSFL, to chce asi jiné zázemí, než nyní v Jihlavě máme. A hlavně mít jinak postavený hráčský kádr,“ doplnil Veselý.