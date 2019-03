Kabina začala fungovat, věří nový trenér fotbalistů Znojma

Znojmo čeká jarní druholigová premiéra v pondělí, kdy od 17 hodin před kamerami ČT sport nastoupí v Jihlavě.

Bude vaším hlavním cílem co nejdřív uprchnout od sestupových příček?

Takhle vůbec nepřemýšlím. Klukům jsem řekl, že podzim je pryč, nezajímá mě. Přišel jsem, začali jsme pracovat jinak, přišli noví hráči. Zajímá mě jaro, toho se budeme držet. Pod tlak se můžeme dostat jen vlastní hloupostí a to nechceme.

Jste optimista, že máte tým pro horní polovinu druhé ligy?

Jsem. Kluci pracují dobře, tak tomu věřím. Nebudu teď vyprávět o cílech, od vedení jsme dostali jasné zadání udržet druhou ligu a to je v našich silách. Za práci, jakou kluci odvádějí, odměna musí přijít.

V jakém stavu máte mužstvo měsíc poté, co jste ho převzal?

Snažili jsme se kádr změnit a posílit. Jednoduché období to nebylo, chtěli jsme nejen dobré hráče, ale i dobré lidi. Na to jsme dávali velký pozor. Zatím jsem spokojený s celkovou prací celého kolektivu. Nastavili jsme si na začátek pravidla, která kluci začali respektovat, začali se zlepšovat a šli nahoru. Já jsem to porovnat neuměl, protože jsem ve Znojmě nebyl, ale kladnou zpětnou vazbu mám od lidí, kteří mužstvo viděli na podzim. Není tajemstvím, že v kabině byly partičky hráčů, že ještě před měsícem nefungovala. Teď funguje. Jsem na sto procent spokojený s přístupem hráčů k přípravě, k zápasům i s jejich chováním jeden k druhému.

Přivedl jste si ty, které jste znal?

Dominika Kuncu jsem trénoval tři roky v Michalovcích, byl u postupu do první ligy. Šimona Šmahaje jsem ze Slovenska znal jako soupeře, Filipa Maksiče jsem znal z mládeže pražské Sparty, když jsem působil u mládeže v Hradci Králové. S Davidem Machalíkem ze Slovácka to byla náhoda; nebyl vytížený, jeden den večer nám byl nabídnutý a druhý den už byl u nás. Rychle jsme ho udělali, má zkušenosti z reprezentační jednadvacítky, doporučil nám ho Víťa Lavička. Poslední nový hráč, Van-Dave Harmon, má čas na zkoušku. Ať se aklimatizuje, popere se s tím. V Česku nikdy nebyl, tak mu dáme čas a věříme, že nám to vrátí.

V posledních dvou zápasech jste porazili Hodonín 5:0 a remizovali s Tasovicemi 1:1. Co odpovídá tváři 1. SC Znojmo víc?

Za nás jsme obě utkání odehráli stejně, jak bychom se chtěli prezentovat. Na Hodonínu se mi líbilo, že přijel hrát otevřený fotbal, jak to má být. Žádný zanďour. Drželi se s námi jeden poločas, ale naše kvalita byla jinde. Taky se hrálo na širokém travnatém hřišti, byl to hezký zápas. S Tasovicemi to bylo na úzké umělce a soupeř to měl postavené na bránění. Jsou to tedy nepoměry. Vytvořili jsme si hodně šancí, ale nedali jsme góly. Pro nás byly možná poučnější ty Tasovice, a pokud se z nich poučíme, může to pro nás v pondělí být o to jednodušší.